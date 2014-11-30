NASA представило изображение и перечень приборов марсохода пятого поколения



Источник: © NASA/JPL-Caltech Источник: © NASA/JPL-Caltech

Mars 2020 предназначен в первую очередь для поиска признаков существования жизни в той или иной ее форме на поверхности Красной планеты

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский марсоход пятого поколения, отправка которого на Красную планету намечена на 2020 год, внешне очень похож на своего предшественника Curiosity, но будет более автономен, оснащен колесами иной конструкции, оборудованием для бурения и рукой-манипулятором для захвата образцов твердой породы. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое представило трехмерные изображения будущего марсохода.

Передвижная научная лаборатория пятого поколения под условным названием Mars 2020 разрабатывается и собирается в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA в Пасадине (штат Калифорния). Согласно ее выкладкам, примерно 85% массы марсохода приходится на узлы и оборудование на базе Curiosity. "Тот факт, что такое большое количество оборудования было сконструировано раньше или по крайней мере уже существовало, является важным преимуществом [предстоящей] экспедиции, - считает руководитель программы освоения Марса в NASA Джим Уотзин. - Это экономит нам деньги и время, а также снижает уровень рисков, что еще важнее".

Mars 2020 комплектуется с учетом новых задач и предназначен в первую очередь для поиска признаков существования жизни в той или иной ее форме на поверхности Красной планеты и под поверхностью более 3,5 млрд лет назад. NASA перечисляет приборы, которыми будет оснащен ровер и которые способны распознавать следы биологических организмов на микробиальном уровне. Это спектрометр, рассчитанный на анализ объектов, не превышающих размером крупинку соли; лазер ультрафиолетового диапазона, способный регистрировать наличие атомов углерода, а также первый радар NASA, который может определять расположение слоев скальной породы, льда и воды на глубине до 10 метров под поверхностью Марса.

"Наши приборы следующего поколения создаются на основе достижений предыдущей марсианской научной лаборатории. Эти приборы будут собирать данные способами, которые было невозможно применить прежде", - заметил представитель программы освоения Красной планеты в NASA Джордж Таху. Космическое ведомство США перечислило цветные видеокамеры, объективы с переменным фокусным расстоянием, лазерную установку, способную превратить в пар камень или грунт, и установку для бурения от 30 до 40 скважин на поверхности Марса.

Космическое ведомство США планирует опробовать на планете новую систему навигации, которая во время спуска посадочного модуля призвана сличать изображение поверхности планеты с загруженными в память географическими картами, определять оптимальную точку для посадки и корректировать курс при необходимости. Другая технологическая новинка ориентирована на определение оптимального момента выпуска парашюта, исходя из скорости снижения и характера ландшафта.

В феврале текущего года NASA сузило список оптимальных мест десантирования Mars 2020 с восьми до трех. Это кратер Джезеро, северо-восточный район моря Большой Сирт и возвышенная часть кратера Гусев.

Curiosity был десантирован на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Кратер Гейла достигает в диаметре 154 км и размером примерно равен совокупной площади американских штатов Коннектикут и Род-Айленд. Аппарат достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Он вдвое длиннее и более чем в пять раз тяжелее любого аппарата NASA из доставленных ранее на Красную планету. У этой научной лаборатории три пары колес диаметром 50 см, каждое из которых приводится в движение индивидуальной силовой установкой. Передняя и задняя подвески марсохода снабжены специальными поворотными механизмами. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой до 75 см и делать полный разворот на месте. Этот проект обошелся NASA в $2,5 млрд.

Марсоход передает на Землю накопленную информацию с помощью зондов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance, которые находятся на орбите Красной планеты.