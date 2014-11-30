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Под Астраханью успешно прошли первые стрельбы систем С-400 для Крыма

01.12.2017 ТАСС 113 0
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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru

Отмечается, что в ближайшее время С-400 заступит на боевое дежурство на полуострове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", предназначенной для обеспечения противовоздушной обороны Крыма, успешно прошли в Астраханской области. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Стыковочные стрельбы ЗРС С-400 "Триумф" успешно прошли на государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что расчеты выполнили пуски ракет по мишеням, имитировавшим низколетящие, скоростные и баллистические цели. Также в ходе испытаний личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, тестируя зенитные системы на виброустойчивость в движении по разным типам дорог на разной скорости.

В ближайшее время С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму, добавил Астафьев.

Ранее сообщалось, что первые системы С-400 заступили на боевое дежурство на полуострове в январе 2017 года.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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