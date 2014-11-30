Под Астраханью успешно прошли первые стрельбы систем С-400 для Крыма
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ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru
Отмечается, что в ближайшее время С-400 заступит на боевое дежурство на полуострове
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", предназначенной для обеспечения противовоздушной обороны Крыма, успешно прошли в Астраханской области. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Стыковочные стрельбы ЗРС С-400 "Триумф" успешно прошли на государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что расчеты выполнили пуски ракет по мишеням, имитировавшим низколетящие, скоростные и баллистические цели. Также в ходе испытаний личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, тестируя зенитные системы на виброустойчивость в движении по разным типам дорог на разной скорости.
В ближайшее время С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму, добавил Астафьев.
Ранее сообщалось, что первые системы С-400 заступили на боевое дежурство на полуострове в январе 2017 года.
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30.11.2017
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