Морская авиация до конца года получит пять новых истребителей
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Переданный в состав авиации Балтийского флота истребитель Су-30СМ (бортовой номер "71 синий") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Иркутска. 27.05.2017.
Источник: Алексей Пошин / ВКонтакте
Главком ВМФ России Виктор Королев добавил, что морской авиации также будут переданы восемь модернизированных вертолетов Ка-27
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Морская авиация ВМФ России до конца года получит пять новых истребителей Су-30СМ и восемь модернизированных вертолетов Ка-27. Об этом сообщил в среду главком Военно-морского флота Виктор Королев.
"Морская авиация ВМФ примет в состав пять новых самолетов Су-30СМ, восемь модернизированных вертолетов Ка-27, будет отремонтировано с модернизацией 25 других летательных аппаратов", - сказал Королев, подводя итоги 2017 года на заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что активно развивается береговая инфраструктура флота. "В текущем 2017 году уже построено 65 комплексных объектов инфраструктуры флота", - уточнил Королев.
Главком напомнил, что в 2017 году флот получит в общей сложности более 30 новых кораблей и судов. Береговые войска, отметил он, уже получили в этом году четыре дивизиона ракетных комплексов "Бастион".
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29.11.2017
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