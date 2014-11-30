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Морская авиация до конца года получит пять новых истребителей

01.12.2017 ТАСС 115 0
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Су-30СМ
Переданный в состав авиации Балтийского флота истребитель Су-30СМ (бортовой номер "71 синий") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Иркутска. 27.05.2017.
Источник: Алексей Пошин / ВКонтакте

Главком ВМФ России Виктор Королев добавил, что морской авиации также будут переданы восемь модернизированных вертолетов Ка-27

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Морская авиация ВМФ России до конца года получит пять новых истребителей Су-30СМ и восемь модернизированных вертолетов Ка-27. Об этом сообщил в среду главком Военно-морского флота Виктор Королев.

"Морская авиация ВМФ примет в состав пять новых самолетов Су-30СМ, восемь модернизированных вертолетов Ка-27, будет отремонтировано с модернизацией 25 других летательных аппаратов", - сказал Королев, подводя итоги 2017 года на заседании Военного совета ВМФ в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что активно развивается береговая инфраструктура флота. "В текущем 2017 году уже построено 65 комплексных объектов инфраструктуры флота", - уточнил Королев.

Главком напомнил, что в 2017 году флот получит в общей сложности более 30 новых кораблей и судов. Береговые войска, отметил он, уже получили в этом году четыре дивизиона ракетных комплексов "Бастион".
29.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Ка-27
Су-30

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