Экипажи Су-34 ЗВО отработали вывод бомбардировщиков из-под удара



Российский истребитель-бомбардировщик. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Российский истребитель-бомбардировщик. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экипажи Су-34 авиационной дивизии Западного военного округа (ЗВО) отработали вывод бомбардировщиков из-под удара высокоточным оружием "противника", сообщает пресс-служба ЗВО.

"Летчики бомбардировщиков Су-34 и инженерно-технический состав эскадрилий ЗВО отрабатывают задачи приведения в высшую степень боевой готовности дежурных сил и средств и вывода авиационной техники из-под массированного удара высокоточного оружия условного противника. Отдельным вопросом бомбардировщики отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы в условиях сильных снежных наносов на взлетно-посадочной полосе в дневное и ночное время", - написано в сообщении.

Подразделения также отрабатывают нормативы по подвозу горюче-смазочных материалов и доставку боеприпасов. Учения проходят в рамках проверки к новому учебному периоду. В ней задействованы около 200 военнослужащих летного и технического состава и до 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе и около 10 бомбардировщиков ЗВО.