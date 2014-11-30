Экипажи Су-34 ЗВО отработали вывод бомбардировщиков из-под удара
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Российский истребитель-бомбардировщик. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экипажи Су-34 авиационной дивизии Западного военного округа (ЗВО) отработали вывод бомбардировщиков из-под удара высокоточным оружием "противника", сообщает пресс-служба ЗВО.
"Летчики бомбардировщиков Су-34 и инженерно-технический состав эскадрилий ЗВО отрабатывают задачи приведения в высшую степень боевой готовности дежурных сил и средств и вывода авиационной техники из-под массированного удара высокоточного оружия условного противника. Отдельным вопросом бомбардировщики отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы в условиях сильных снежных наносов на взлетно-посадочной полосе в дневное и ночное время", - написано в сообщении.
Подразделения также отрабатывают нормативы по подвозу горюче-смазочных материалов и доставку боеприпасов. Учения проходят в рамках проверки к новому учебному периоду. В ней задействованы около 200 военнослужащих летного и технического состава и до 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе и около 10 бомбардировщиков ЗВО.
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30.11.2017
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