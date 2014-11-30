Патрушев провел встречи с коллегами из Белоруссии и Киргизии
|
|
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Минске встречи с коллегами из Белоруссии и Киргизии, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности.
"Николай Патрушев и (госсекретарь Совбеза Белоруссии) Станислав Зась обсудили текущее состояние российско-белорусского сотрудничества в сфере обеспечения национальной, региональной и международной безопасности", - сообщил Совбез России.
Также Патрушев провел переговоры с секретарем Совбеза Киргизии Алмазбеком Курманалиевым, который впервые встретился с Патрушевым после своего назначения на должность.
"Собеседники обсудили текущее состояние российско-киргизского сотрудничества в сфере безопасности, а также подписали план взаимодействия между аппаратами советов безопасности двух стран. В частности, документ предполагает проведение регулярных российско-киргизских рабочих межведомственных консультаций в сфере безопасности, в том числе, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, военно-технического сотрудничества, безопасности в Центрально-Азиатском регионе, информационной безопасности", - отметили в Совбезе России.
|
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Кибервойна: чем опасны люди с ноутбуками
17.08.2017 Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
31.07.2017 Патрушев: Запад навязывает свои правила игры в информационном пространстве
28.07.2017 Крутских: соглашение России и Китая по кибербезопасности приносит плоды
28.07.2017 Крутских: РФ надеется на конструктивный диалог с США по кибербезопасности
16.06.2017 Патрушев призвал ОДКБ усилить обмен информацией для борьбы с кибератаками
16.06.2017 Патрушев рассказал о последствиях для ОДКБ от глобальной кибератаки в мае
05.06.2017 Совет безопасности России отмечает 25-летие