Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию
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БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота завершил неофициальный визит в Индонезию и покинул порт Танджунг Приок в Северной Джакарте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы российского Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
В составе отряда - большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".
"После выхода российского отряда из главной морской базы Джакарте корабли ТОФ и ВМС Индонезии провели совместное учение, нацеленное на совершенствование взаимодействия на море, в ходе которого отрабатывались организация связи и совместное маневрирование", - сообщил Воскресенский.
Он напомнил, что в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии. "Адмирал Пантелеев" было открыт для посещения, и все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков. Для тихоокеанцев организовали экскурсии по региону.
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30.11.2017
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