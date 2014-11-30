Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Индонезию

01.12.2017 РИА Новости 116 0
0
Понравилась новость?
 0
БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото
БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота завершил неофициальный визит в Индонезию и покинул порт Танджунг Приок в Северной Джакарте, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы российского Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

В составе отряда - большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

"После выхода российского отряда из главной морской базы Джакарте корабли ТОФ и ВМС Индонезии провели совместное учение, нацеленное на совершенствование взаимодействия на море, в ходе которого отрабатывались организация связи и совместное маневрирование", - сообщил Воскресенский.

Он напомнил, что в ходе визита моряки Тихоокеанского флота провели соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната с военнослужащими ВМС Индонезии. "Адмирал Пантелеев" было открыт для посещения, и все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков. Для тихоокеанцев организовали экскурсии по региону.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.12 04:00
  • 20
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 01.12 03:14
  • 1
Несбывшиеся ожидания
  • 01.12 02:36
  • 1
Бывший главком ВКС Бондарев раскритиковал электронику вертолета Ми-28
  • 01.12 01:08
  • 116
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.12 00:54
  • 1
В "Роскосмосе" раскрыли детали провального пуска ракеты с "Метеором"
  • 01.12 00:19
  • 11
Американские эксперты подтверждают, что новая ракета КНДР может достичь США
  • 30.11 23:29
  • 14
В РПЦ назвали условие успешного пуска ракет
  • 30.11 22:56
  • 85
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 30.11 22:34
  • 58
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 30.11 22:03
  • 7
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 30.11 21:54
  • 1
"Новыми санкциями нас не напугать"
  • 30.11 21:27
  • 16
Новый российский истребитель-невидимка Су-57 и ЗРК С-500 обречены?
  • 30.11 20:37
  • 946
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 30.11 19:32
  • 81
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 30.11 19:26
  • 3
Названа настоящая причина потери спутника "Метеор-М"
другие обсуждаемые темы