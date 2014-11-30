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Корабли ТОФ перебросили морпехов на полигон Клерк в Приморье

01.12.2017 РИА Новости 79 0
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Морской спецназ. Архивное фото
Морской спецназ. Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота доставили технику и личный состав морской пехоты на полигон Клерк в Приморье, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня экипажи больших десантных кораблей ТОФ "Адмирал Невельской" и "Пересвет" совместно с личным составом отдельной бригады морской пехоты флота провели тактико-специальное занятие по погрузке-выгрузке военнослужащих и боевой техники береговых войск", - сообщил Воскресенский.

"Адмирал Невельской" в бухте Десантная принял на борт десант и доставил его в район полевого выхода на полигон Клерк. Экипаж БДК "Пересвет" обеспечил погрузку техники в одном из пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил и также совершил переход в район полигона.

В пятницу подразделения морской пехоты ТОФ начнут отработку практических задач в полевых условиях. Порядка 1000 военнослужащих и более 150 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ТОФ начнут учебный год на полигонах в Приморье и на Камчатке.

Морпехи проведут стрельбы, отработают навыки вождения боевых машин.
30.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ

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