Корабли ТОФ перебросили морпехов на полигон Клерк в Приморье
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Морской спецназ. Военные учения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота доставили технику и личный состав морской пехоты на полигон Клерк в Приморье, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня экипажи больших десантных кораблей ТОФ "Адмирал Невельской" и "Пересвет" совместно с личным составом отдельной бригады морской пехоты флота провели тактико-специальное занятие по погрузке-выгрузке военнослужащих и боевой техники береговых войск", - сообщил Воскресенский.
"Адмирал Невельской" в бухте Десантная принял на борт десант и доставил его в район полевого выхода на полигон Клерк. Экипаж БДК "Пересвет" обеспечил погрузку техники в одном из пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил и также совершил переход в район полигона.
В пятницу подразделения морской пехоты ТОФ начнут отработку практических задач в полевых условиях. Порядка 1000 военнослужащих и более 150 единиц боевой и специальной техники морской пехоты ТОФ начнут учебный год на полигонах в Приморье и на Камчатке.
Морпехи проведут стрельбы, отработают навыки вождения боевых машин.
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30.11.2017
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