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В горах Кавказского хребта российские разведчики "уничтожили" террористов

01.12.2017 РИА Новости 94 0
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Тренировка бойцов разведывательной роты. Архивное фото
Тренировка бойцов разведывательной роты на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Военнослужащие российских разведывательных подразделений отработали поиск и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования на горном полигоне "Дарьял" в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе тактико-специального занятия разведгруппы совершили поисковые действия на высоте более 2 тысяч метров в указанном районе горно-лесистой местности". - сказал он. Обнаружив место дислокации скрытного лагеря условного противника, разведчики передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт.

Окружив лагерь и скрытно передвигаясь, разведчики успешно атаковали застигнутого врасплох условного противника. Кроме того, военнослужащие на занятиях получали и совершенствовали навыки ведения разведки в тылу условного противника, организации наблюдательных постов, поиска, налета и разведывательных засад.

В ходе альпинистской подготовки разведчики отработали навыки применения альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок для преодоления скалистых участков местности различной крутизны и сложности. Все препятствия преодолевают в полной экипировке, вес которой составляет около 30 килограммов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе занятий применяются имитационные заряды ИМ-100, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию. Всего к занятиям привлечены свыше 100 разведчиков.
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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