ВМФ получит новый ледокол "Илья Муромец"



Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец. Архивное фото.

Источник: © Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи" Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец. Архивное фото.Источник: © Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Церемония поднятия флага пройдет на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России, сообщают Адмиралтейские верфи.

"Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года и спущен на воду в июне 2016 года.

"30 ноября на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония подъема вспомогательного флага Военно-морского флота России на ледоколе "Илья Муромец", - говорится в сообщении верфей.

Новое судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 - судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России.

Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

"Илья Муромец" - первый ледокол в России, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом.