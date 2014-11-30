ВМФ получит новый ледокол "Илья Муромец"
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Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Церемония поднятия флага пройдет на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России, сообщают Адмиралтейские верфи.
"Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года и спущен на воду в июне 2016 года.
"30 ноября на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония подъема вспомогательного флага Военно-морского флота России на ледоколе "Илья Муромец", - говорится в сообщении верфей.
Новое судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 - судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России.
Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.
"Илья Муромец" - первый ледокол в России, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом.
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30.11.2017
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