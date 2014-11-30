На юге России прошли cтыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400
|
|
С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск воздушно-космической обороны РФ.
Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" одного из соединений ПВО Южного военного округа прошли на полигоне "Капустин Яр", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Боевые расчеты соединения ПВО ЮВО выполнили успешные стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели", - сказал он.
В ходе испытаний комплекса личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, где система тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог, на различных скоростных режимах. При этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.
После марша представители предприятия-изготовителя проверили аппаратуру зенитной ракетной системы. Боевые расчеты провели тренировку с отработкой норматива по переводу техники из походного положения в боевое.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов и обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со своей знаменитой предшественницей - ЗРС С-300ПМ, которая, по оценке специалистов, значительно превосходит по эффективности зарубежные аналоги. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства России.
|
30.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.11.2017 Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
25.10.2017 Полк С-400 встанет на дежурство в Севастополе в феврале 2018 года
20.09.2017 Подразделения ПВО ЗВО перехватили низколетящие цели на учениях "Запад-2017"
19.09.2017 Российская ПВО отразила налет условного противника на учениях "Запад-2017"
19.09.2017 Силы ПВО западного военного округа отразили в ходе учений нападение условного противника
08.09.2017 В Астрахани прошел 47-й Координационный Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников
05.09.2017 Учения противовоздушной обороны СНГ начались в Астраханской области
17.07.2017 Даже муха не пролетит