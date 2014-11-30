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На юге России прошли cтыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400

01.12.2017 РИА Новости 102 0
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С-400 «Триумф»
С-400 «Триумф» на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск воздушно-космической обороны РФ.
Источник: Руслан Кривобок / РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" одного из соединений ПВО Южного военного округа прошли на полигоне "Капустин Яр", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Боевые расчеты соединения ПВО ЮВО выполнили успешные стрельбы по мишеням, имитирующим низколетящие, скоростные и баллистические цели", - сказал он.

В ходе испытаний комплекса личный состав на технике совершил многокилометровый марш по полигону, где система тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог, на различных скоростных режимах. При этом для боевых машин не делалось никаких скидок на погодные и климатические условия.

После марша представители предприятия-изготовителя проверили аппаратуру зенитной ракетной системы. Боевые расчеты провели тренировку с отработкой норматива по переводу техники из походного положения в боевое.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов и обладает значительно лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению со своей знаменитой предшественницей - ЗРС С-300ПМ, которая, по оценке специалистов, значительно превосходит по эффективности зарубежные аналоги. В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства России.
30.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ

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