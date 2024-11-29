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ОАЭ поддержали инициативу о проведении в России Глобального саммита производства и индустриализации

29.11.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 69 0
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Минпромторг
Минпромторг.
Источник: mpt.volganet.ru

В ходе мероприятий 7-го заседания Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству подписан Меморандум о поддержке российской инициативы проведения второго Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в рамках 10-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в июле 2019 года в Екатеринбурге.


Данная инициатива российской стороны поддержана в развитие итогов состоявшегося под патронажем Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мохамеда Бин Зайеда Аль-Нахайяна, первого GMIS в марте 2017 года в Абу-Даби, проведённого совместно Министерством экономики ОАЭ и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).


Первый GMIS в Абу-Даби ознаменовал становление новой перспективной площадки для организации общения и выработки совместных эффективных решений лидерами, играющими значимую роль в развитии будущего мирового производства, среди которых присутствовали главы государств и правительств, министры, политики, а также руководители более 2 тыс. ведущих глобальных и национальных компаний.


Церемония подписания Меморандума состоялась «на полях» пленарного заседания Российского делового форума, организованного Торгово-промышленной палатой Абу-Даби совместно с Министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.


Меморандум подписан Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и главой оргкомитета GMIS Бадром Аль-Оламой в присутствии Министра экономики ОАЭ Султана Аль-Мансури и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева,

«Синхронизация проведения ИННОПРОМ-2019 и Глобального саммита производства и индустриализации позволит создать уникальную дискуссионную платформу с участием ведущих мировых экспертов для обсуждения и выработки совместных подходов к глобальным вызовам в области индустриального развития», - отметил Денис Мантуров.


«Российская заявка на проведение саммита является свидетельством новаторской промышленной роли, которую играет ОАЭ на мировой арене, а успех, достигнутый нашей страной в продвижении идеологии этого мероприятия, является примером соответствия передовым целям и принципам четвертой промышленной революции», - заявил Бадр Аль-Олама.
29.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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ТПП
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Мантуров Денис

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