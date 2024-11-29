МиГ-29СМТ (9-17)



Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-29СМТ.

Источник: Валерий Агеев Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-29СМТ.Источник: Валерий Агеев

Одноместный многоцелевой фронтовой истребитель, модернизированный вариант истребителя МиГ-29СМ с принципиально новым комплексом бортового оборудования, расширенной номенклатурой вооружения и увеличенной дальностью полета. Разработка начата в 1997 г.

Основой комплекса бортового оборудования стала трехкратно резервированная бортовая цифровая вычислительная система верхнего уровня, построенная по принципу открытой архитектуры на основе мультиплексных каналов информационного обмена. В состав БРЭО входит модернизированный радиолокационный прицельный комплекс с РЛС Н019МП, в которой реализован режим картографирования местности, оптико-электронная прицельная система (КОЛС и нашлемная система целеуказания), комплекс навигации, новый помехоустойчивый комплекс связи и наведения (две радиостанции Р-833, каналы телекодового обмена и командной радиолинии управления), комплекс РЭП, комплекс контроля и регистрации "Карат-Б" с малогабаритной системой видеорегистрации, система учета ресурса самолета и диагностики его состояния "Регата", система управления оружием и другое оборудование.

Информационно-управляющее поле кабины включает два цветных многофункциональных жидкокристаллических индикатора (МФИ) с кнопочным обрамлением, индикатор на лобовом стекле, многофункциональный пульт управления (МФПУ) с монохромным жидкокристаллическим дисплеем, резервные приборы и пульты, органы управления на ручке управления самолетом и рычагах управления двигателями. Количество различных индикаторов сокращенно по сравнению с серийным МиГ-29 вдвое (с 30 до 16), сигнализаторов - в 2.5 раза (с 82 до 34), органов управления - на 40% (со 193 до 136), при этом реализуется концепция HOTAS (Hands On Throttle And Stick), в соответствии с которой летчик может осуществлять большинство операций по самолетовождению, прицеливанию и пуску ракет, не снимая рук с ручки управления самолетом и РУД.

Номенклатура вооружения модернизированного истребителя расширена противорадиолокационными ракетами Х-31П и противокорабельными ракетами Х-31А с АРГС (обеспечивается подвеска двух УР данного типа), в остальном по составу управляемого и неуправляемого оружия "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" МиГ-29СМТ соответствует модификации МиГ-29СМ.

Емкость топливных баков самолета возросла более чем на 40%. Дополнительное горючее на МиГ-29СМТ размещается в накладных баках, устанавливаемых в увеличенном гроте по всей длине средней и хвостовой части фюзеляжа. Применение двух накладных баков общей емкостью более 1800 л обеспечивает увеличение дальности полета МиГ-29СМТ без ПТБ на 40-50%. Помимо применения трех ПТБ предусмотрена возможность оснащения самолета съемной системой дозаправки, аналогичной испытанной на опытном МиГ-29 № 4808.

Для летной отработки технических решений, которые реализованы на МиГ-29СМТ, АНПК "МИГ" подготовил три опытных самолета, два из которых ранее использовались в рамках программы создания истребителя МиГ-29С. Первый из них - МиГ-29 № 405 - вначале был переоборудован для испытаний нового информационно-управляющего поля кабины летчика.

Первый полет на нем был выполнен 29 ноября 1997 г. летчиком-испытателем АНПК "МИГ" М.Р. Алыковым.

Летчик-испытатель АНПК "МИГ" М.Р. Алыков. Источник: Валерий Агеев

В начале 1998 г. опытное производство ОКБ произвело доработку конструкции фюзеляжа этого истребителя в соответствии с чертежами МиГ-29СМТ, и он вновь вышел на испытания. Облет переоборудованной машины выполнил 22 апреля 1998 г. шеф-пилот АНПК "МИГ" В.М. Горбунов. В мае того же года истребитель стал участником международной авиационной выставки в Берлине.

На другом опытном самолете - МиГ-29 № 404 - с сентября 1997 г. проводится отработка новой РЛС Н019МП, которая, в отличие от прежней Н019М, обеспечивает обнаружение и атаку морских целей ракетами с радиолокационными головками самонаведения, а также наземных целей неуправляемым оружием в любых погодных условиях днем и ночью. И, наконец, третья опытная машина - доработанный серийный МиГ-29 № 4710 - предназначалась для летных испытаний новой топливной системы, а затем всего комплекса усовершенствований МиГ-29СМТ. Первый полет этой машины, получившей № 917, состоялся 14 июля 1998 г. Программа испытаний была в целом завершена к концу 1998 г., когда началось переоборудование первого из заказанных ВВС России строевых самолетов МиГ-29. Приведенный к стандарту МиГ-29СМТ, он совершил первый полет в начале 1999 г.