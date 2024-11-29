Получит ли Белоруссия С-400?



Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

На днях сербское издание «Alo!» со ссылкой на источники сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Сербии Александр Вучич в марте 2018 года подпишут договор о закупке Белградом у Минска зенитных ракетных комплексов С-300 и многоцелевых истребителей МиГ-29.

Сумма ожидаемой сделки не называется, однако, по данным источников, Белоруссия готова поставить вооружение Сербии «на условиях, гораздо более приятных, чем рыночные».

Сербский аналитик, военный корреспондент и обозреватель Мирослав Лазанский подтвердил данную информацию и отметил, что закупка такого вооружения будет иметь большое значение для Сербии.

«Это просто отличная новость. Данная поставка будет иметь для нас огромное значение. Что касается МиГов, то я лично слышал, что это будут четыре одноместных и два двухместных самолёта. С-300 поступят к нам уже модернизированные, и модернизация будет осуществлена российской фирмой», – сказал он.

Истребители МиГ-29, по словам Лазанского, Сербии после закупки предстоит модернизировать самостоятельно, чтобы довести самолёты до уровня тех, что уже имеются на вооружении ВВС страны.

Стоит полагать, что это отличная новость не только для Сербии. Логично было бы предположить, что продажа «своих» С-300 по цене «ниже рыночной» сулит белорусам возможность получить от России взамен новенькие С-400. Потому как в виду экономической ситуации в стране Минск вряд ли готов к столь щедрым подаркам, пусть и братскому, сербскому народу.

Можно было бы предположить, что Белоруссия делает скидку сербам за счет модернизации техники на своих предприятиях, но, как утверждает упомянутый Мирослав Лазанский, вся техника, которую предполагается продать Белграду пройдет модернизацию на российских и сербских предприятиях. Поэтому очевидно, что соглашение с Белградом является лишь частью сделки Минска с Москвой на поставку новых образцов вооружения.

Речь о предоставлении Белоруссии ЗРС С-400 (на различных условиях) идет давно, но все это время наше руководство делало ставку на оснащение новейшими комплексами С-400 своих подразделений, а также продажу систем за рубеж. Хочется верить, что в условиях существующих отношений с НАТО, у российской стороны, наконец-то, «дошли руки» и до укрепления противовоздушной обороны Союзного государства, за которую с Запада отвечают, в первую очередь, белорусские партнеры.

Хочется верить, что после того, как в конце ноября текущего года Владимир Путин подписал законы о ратификации протокола об изменениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран, а также о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух государств, дело с поставками новейших образцов вооружения в союзную республику сдвинется с мертвой точки.