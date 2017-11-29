Киев променял дружбу с Минском на американские «плюшки»



Петр Порошенко на церемонии передачи вооруженным силам Украины первых десяти бронированных автомобилей M1114 HMMWV. 25.03.2015.

Источник: Пресс-служба президента Украины Петр Порошенко на церемонии передачи вооруженным силам Украины первых десяти бронированных автомобилей M1114 HMMWV. 25.03.2015.Источник: Пресс-служба президента Украины

Довольно продолжительное время белорусское руководство закрывало глаза на все выпады и упреки со стороны украинских коллег. Начиная с 2014 года, Президент Беларуси терпеливо выстраивал добрососедские отношения с новым руководством Украины, часто не обращая внимания на откровенно негативные заявления и действия, которых за последние годы было немало. Стоит только вспомнить, как год назад СБУ, угрожая поднять истребительную авиацию, развернули самолет «Белавиа». В марте 2017 года стало известно о подготовке на территории Украины, боевиков для проведения вооруженных провокации в нашей стране.

Официальный Минск не реагировал на голословные обвинения Киева об угрозе военного учения «Запад-2017», размещении стотысячного российского контингента в Беларуси для аннексии стран Балтии и захвата Украины. Не говоря уже о многочисленных заявлениях представителей киевской верхушки об отсутствии самостоятельной внешней политики Минска.

Но, судя по всему, терпение военно-политического руководства Беларуси закончилось, и продолжать сглаживать все конфликты белорусская сторона больше не собирается.

Последней каплей стало раскрытие украинской шпионской сети, действовавшей на территории нашей республики. Так, 25 октября в Минске был задержан по подозрению в шпионаже корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко. Также официальный Минск объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Украины в Беларуси Игоря Скворцова. Причиной придания огласке дипломатического скандала стало несоблюдение договоренности о неразглашении данного факта украинской стороной, – сообщил Александр Лукашенко.

Ни для кого не секрет, что все государства «подглядывают» друг за другом и практически в любом посольстве, как правило, сидит один из резидентов разведки под видом какого-то атташе или советника. Зачастую местные спецслужбы в курсе всего. Однако, совершенно очевидно, что против дружественного государства шпионскую сеть не создают и государственные секреты не выкупают, как это сделал Киев в отношении Беларуси. Данный инцидент серьезно ухудшил отношения официального Киева и Минска.

Кому выгодно ухудшение отношений Киева с Минском?

Украинские политики и эксперты сразу увидели «руку Кремля» в этом деле и принялись утверждать, что это откровенная провокация ФСБ. Однако если уж быть объективным, то следует признать, что ни Минску, ни Москве не выгодно обострение белорусско-украинских отношений. Во-первых, Украина для Беларуси второй по значимости торговый партнер, и, что немаловажно, доля экспорта превышает импорт. Во-вторых, руководство Синеокой на протяжении долгого времени активно работает в направлении создания образа миротворца и нейтрального государства посредством предоставления переговорной площадки для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил даже о готовности страны направить миротворческий контингент в зону конфликта.

Для Кремля дискредитация белорусской стороны, как значимой и признанной площадки для переговоров также невыгодна, потому как это означает крах минских договоренностей. А вот Киев только этого и ждет. Потому как отказ от соблюдения этих соглашений исключит мирное урегулирование конфликта на Донбассе и развяжет руки военно-политической «верхушке», которая единственным способом решения всех проблем видит исключительно боевые действия.

Звенья одной цепи

Вместе с тем, дискредитация Беларуси как страны-миротворца – не единственная цель шпионского скандала. Так, на первый взгляд может показаться, что это отдельное событие в отношениях двух государств, но при более детальном рассмотрении становится очевидным, что украинская шпионская сеть и информационная акция направленная на дискредитацию учения «Запад-2017» – звенья одной цепи, точнее одной информационной операции. Оба мероприятия направлены на дезинформирование общественности о нахождении российских войск на белорусской территории.

«Случайным образом» в рамках дела о шпионском скандале 20 ноября (практически через месяц после задержания Шаройко!) подполковник запаса Дмитрий Тымчук выкладывает фото «документа» под грифом «Секретно», якобы свидетельствующее о скором размещении российских войск на территории Беларуси. Складывается впечатление, что агентам внешней разведки поставили задачу найти подтверждение нахождения войск РФ в Беларуси, однако последние с задачей не справились и тогда решили придумать доказательства сами. Но и тут провалились. Потому как «документ» оказался настолько фейком, что в него даже белорусские «змагары» не поверили. Ну, а кто виноват в провале украинских шпионов? Конечно же, Россия – в Украине Кремль уже почти как четыре года во всем виноват. А в подтверждение вины русских, украинские спецслужбы всего лишь за месяц состряпали, якобы, «компромат» на семь страниц.

Примечательно, что Дмитрий Тымчук является «автором-исполнителем» не только истерии вокруг учения «Запад-2017», но и фейка под грифом «Секретно».

Несмотря на то, что «документ» является откровенной фальшивкой, откуда «торчат уши» видно сразу. Неслучайно после обсуждения шпионского скандала Лукашенко с Порошенко на встрече в ОАЭ, президент Украины по возращения в Киев подписывает указ об увольнении заместителя главы Службы внешней разведки Украины Владимира Синькевича.

Нельзя не обратить внимание и на то, что, как и в случае с разжиганием истерии вокруг совместного белорусско-российского учения, так и в шпионском скандале фигурирует фейк о размещении российских войск на территории Беларуси с целью последующего захвата Украины и Европы. К слову, о российских войсках на территории Беларуси, ссылаясь на данные разведки, неоднократно заявлял и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Российская агрессия» – выгодный товар

Начиная с 2014 года, Украина активно раздувает и продает мнимую российскую военную угрозу Европе. И все это время Киеву сей факт приносил неплохие дивиденды, а самое главное – гарантировал внимание и поддержку со стороны ЕС и США, в том числе поставку военной техники и вооружения. Но почувствовав, что интерес кураторов к конфликту на Донбассе угасает, и Украина перестает играть столь значимую роль в «сдерживании Москвы», Киев решил придумать новую российскую угрозу – теперь с территории Беларуси, чтобы вновь заставить раскошелиться своих покровителей. Нельзя не отметить, что раздувание вероятности угрозы вторжения российских войск с территории Беларуси может также стать весомым аргументом в пользу отправки летального вооружения в Украину.

Вот и выходит, что украинская политическая элита променяла добрососедские отношения на европейские инвестиции и американское оружие. Глядя на прибалтийских коллег (естественно с плохо скрываемой завистью), можно предположить, что используя аналогичную ширму – «для защиты партнеров Альянса от российской угрозы» в скором времени у южных рубежей Беларуси может появиться какая-нибудь бригада «украинских» молодчиков на американской военной технике, обученных, к примеру, инструкторами из солнечного штата Техас.

Наверное, уже пришла пора подумать об усилении южных рубежей страны, а то некоторые украинские эксперты и политики в открытую стали призывать ввести войска (или на крайний случай несколько диверсионно-разведывательных групп) на территорию Беларуси.

Достаточно упомянуть слова эксперта Международного института демократий Евгения Дикого, который заявил, что «Беларусь –это оккупированная территория…и в этой ситуации нужно быть готовым к тому, что нам совместно с теми же поляками и литовцами нужно будет зайти армией на эту территорию».

А Минск все в добрососедство играет…

Автор: Владимир Вуячич