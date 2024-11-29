Американцы защитили проект радара селекции баллистических целей



Иллюстрация работы LRDR.

Источник: Lockheed Martin Иллюстрация работы LRDR.Источник: Lockheed Martin

Американская компания Lockheed Martin защитила проект радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR (Long Range Discrimination Radar). Как сообщает Defense Aerospace, защита проекта состоялась еще 28 сентября текущего года, однако известно об этом стало только сейчас. Агентство по противоракетной обороне США проект нового радара одобрило.

Страны, имеющие на вооружении ядерное оружие, занимаются созданием новых боевых частей для баллистических ракет, которые бы могли прорывать системы противоракетной обороны. Такие боевые части будут оснащаться маневрирующими ядерными блоками и ложными целями, которые для радаров будут практически неотличимы от самих блоков. Новый радар, как ожидается, сможет отличить ядерный блок от ложной цели.

Защита проекта станции LRDR означает, что теперь компания Lockheed Martin может приступить к производству узлов радара, его сборке и демонстрационным испытаниям. Ожидается, что испытания нового радара будут проводиться на протяжении ближайших двух лет, а в 2020 году радиолокационная станция поступит на вооружение.

Новую радиолокационную станцию планируется развернуть на авиабазе ВВС США «Клиар» на Аляске. Строительство радара начнется в 2019 году. В настоящее время Lockheed Martin проводит испытания отдельных компонентов радара. Кроме того, ведется отладка программного обеспечения, которое будет отвечать за разделение баллистических целей на истинные и ложные.

Согласно проекту, радиолокационная станция LRDR будет создана на основе нитрида галлия. Использование этого материала позволит существенно улучшить показатели «сигнал-шум» по сравнению с современными радарами на основе арсенида-галлия. В результате при меньшей потребляемой мощности радар сможет обнаруживать воздушные цели на больших дальности и высоте.

Перспективный радар будет работать в режимах широкого угла обзорности для обнаружения целей и узкого угла для точного распознавания и сопровождения. Станцию планируется оснастить защитой от радиоэлектронного подавления. LRDR подключат к национальной системе противоракетной обороны США — целеуказание с радара будет передаваться на противоракеты на Аляске и в Калифорнии.

В настоящее время в состав американской системы противоракетной обороны входят три радара дальнего обнаружения и раннего предупреждения PAVE PAWS. Кроме того, США располагают мобильной радиолокационной станцией SBX морского базирования, работающей в X-диапазоне.

Василий Сычёв