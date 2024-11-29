Loсkheed Martin разработала экзоскелет для военного десанта



Экзоскелет FORTIS K-SRD, разработанный Loсkheed Martin.

Источник: Lockheed Martin Экзоскелет FORTIS K-SRD, разработанный Loсkheed Martin.Источник: Lockheed Martin

Исследователи из Университета Мичигана установили, что экзоскелет FORTIS K-SRD, разработанный Loсkheed Martin, может значительно снизить утомляемость военных, пишет Robo Daily. Устройство, крепящееся на ноги солдат, снижает нагрузку и повышает выносливость.

Исследование финансировалось независимой организацией, поэтому ученые говорят об объективности их исследований. Они рассказывают, что испытывали аппараты на беговой дорожке, угол наклона которой периодически менялся до 15 градусов. Испытуемых нагрузили рюкзаками массой 20 кг, и в ходе тестов меняли скорость беговой дорожке. Параллельно считывались все жизненные показатели и определялось, сколько энергии тратят подопытные на выполнение задач.

Исследование показало, что использование экзоскелета значительно снижает нагрузку на ноги. Ученые говорят, что технология повышает мобильность десанта и совершенно реально может помочь солдату пройти пару лишних миль с грузом.

В FORTIS K-SRD используется запатентованная технология, которая снижает напряжение на нижнюю часть спины и ноги. Lockheed Martin разрабатывали устройство, чтобы облегчить выполнение физически трудных задач: ходьбу на большие расстояние, поднятие тяжелых грузов, преодоление поверхностей с большими углами наклона. Исследование показало, что определенных успехов компания точно добилась. В дальнейшем ученые хотят провести более разнообразные тесты: вывести подопытных в город, добавив больше лестниц или отправив их в горы.

Ученые, военные и медики возлагают большие надежды на экзоскелеты. Военные с их помощью хотят получить суперсолдат. Медики планируют восстанавливать парализованных. Причем такие проекты уже реализуются. Создатели экзоскелета Phoenix говорят, что их устройство может вернуть возможность ходить парализованным ниже пояса. А медицинская комиссия на северо-востоке США приняла решение выдать экзоскелет прикованному к инвалидной коляске человеку, то есть признала его медицинской необходимостью. Также стало известно, что канадская армия закупает элементы экзоскелететов.

Роман Окашин