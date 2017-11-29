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Видео: "Летающие" танки Т-80У заметили на учениях в Южной Корее

29.11.2017 Российская газета 620 1
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Танк Т-80У
Танк Т-80У ВС Южной Кореи.
Источник: rg.ru

Основные боевые танки Т-80У российского производства приняли участие в учениях армии Южной Кореи. Всего было задействовано четыре боевые машины, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина K1 ARV на базе танка K1 из состава 3-й бронетанковой бригады.

Техника российского производства обычно привлекается в ходе боевой подготовки для обозначения сил противника. Однако в данном случае танкисты помогали южнокорейским инженерным войскам отрабатывать задачу по переброске боевых машин через водные преграды.

Стоит отметить, что каждая публичная демонстрация "летающих танков" вызывает большой интерес представителей местных СМИ и обычных граждан, неравнодушных к военной тематике. Всех необычайно будоражит свистящий звук 1250-сильного газотурбинного двигателя, который придает "восьмидесятке" ее высокие скоростные характеристики.

Южнокорейские Т-80У не слишком отличаются от машин, состоящих на вооружении Российской армии. Они лишь получили асфальтоходные гусеничные ленты и новые радиостанции. Также на танки установили указатели поворота. Для лучшей идентификации на полях учебных сражений башни машин оборудовали специальными экранами, которые установили сзади. Камуфляж на танках стандартный, такой же, как и на имеющейся в войсках технике южнокорейского производства.

Военные эксперты, посмотревшие видео, отмечают, как заботливо местные танкисты закрыли полиэтиленом дульные отверстия стволов орудий, и то, что во время движения по наплавному мосту каждый танк сопровождал специальный регулировщик. Подобная практика не характерна для ВС РФ.

По имеющимся данным, с 1996 года Южная Корея получила из России в счет погашения советского государственного долга от 33 до 80 Т-80У. В 2005 году были закуплены 2 командирских Т-80УК с тепловизорами "Агава-2" и комплексами оптикоэлектронного противодействия "Штора".

Местные военные традиционно высоко оценивают исключительные характеристики выпускавшихся в Омске машин с газотурбинными двигателями. Сообщалось, что в настоящее время решается вопрос о продлении сроков службы этих машин в составе южнокорейской армии.


Алексей Моисеев
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
arcad2000
132
№1
29.11.2017 10:28
"Летающие" танки Т-80У заметили на учениях в Южной Корее"
Вот странно, если учесть, что Т-80 состоит у них на вооружении.
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