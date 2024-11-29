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Израильские корабли защитятся "Железным куполом"

29.11.2017 Warspot 271 0
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Система ПРО C-Dome.
Система ПРО C-Dome.
Источник: israeldefense.co.il

Противоракетная система Iron Dome нашла новое применение. Вчера, 27 ноября, портал israeldefense.co.il сообщил о том, что ВМС и ВВС Израиля провели совместное испытание системы ПРО C-Dome.

Противоракетные установки C-Dome являются элементами системы Iron Dome ("Железный купол"), адаптированными для использования на кораблях. В Минобороны Израиля указывают, что работа над созданием C-Dome велась на протяжении 18 месяцев и завершилась вчера успешным тестовым перехватом нескольких воздушных целей.

Опытная установка C-Dome была размещена на корвете INS Lahav типа Sa'ar 5. Минобороны Израиля заявляет, что корабельная система ПРО будет использоваться аналогично наземным системам Iron Dome и сможет защищать своих носителей и объекты в радиусе их действия от ракет различных типов.

Система "Железный купол" предназначена для перехвата различных типов ракет на дальностях от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись в 2007 году. В 2011 году батарея была развёрнута между Беер-Шевой и Ашкелоном, где в том же году продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет "Град", выпущенных из Сектора Газа по вышеупомянутым городам.


Корвет INS Lahav.
Источник: israeldefense.co.il

Принцип работы "Железного купола" состоит в следующем: многоцелевая радиолокационная станция EL/M-2084 фиксирует траекторию полёта вражеской ракеты и определяет, нужно сбивать её или нет. Если РЛС определила, что ракета летит по направлению к жилым кварталам или стратегическим объектам, то центр управления огнём даёт команду пусковой установке о пуске ракеты-перехватчика "Тамир".
28.11.2017
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Страны
Израиль
Продукция
Железный купол

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