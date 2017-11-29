Сирийский трамплин для генералов



Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На ключевые должности в армии назначили ветеранов ближневосточной кампании

В российской армии прошла крупнейшая за десять лет ротация военачальников. На ряд ключевых постов, включая должности главкома ВКС и двух командующих округами, были назначены генералы, в биографии которых есть один общий пункт: все они получили опыт ведения боевых действий в Сирии. По оценке экспертов, эти перестановки - результат новой кадровой стратегии Минобороны. Главным критерием при выдвижении на новые должности теперь стал боевой опыт.

Самыми заметными стали назначения нового главкома ВКС - им стал командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин - и новых командующих Центрального и Восточного округов - их возглавили Александр Лапин и Александр Журавлев.

На этом фоне незамеченным осталось очень важное кадровое нововведение в главкомате Военно-морского флота. Впервые в истории ВМФ введена должность заместителя главкома по сухопутным и береговым войскам. Появление новой штатной единицы стало необходимостью - за последние годы наземная составляющая флота была значительно усилена. Сегодня в составе ВМФ несколько армейских корпусов.

Примечательно, что заместителем главкома ВМФ стал общевойсковой командир – генерал-лейтенант Олег Макаревич, который по опыту и харизме уступает разе что только генералу Суровикину. Решительный и крутой нрав военачальника, способного резко поставить на место проштрафившегося подчиненного, хорошо известен в военных кругах.

Генерал Макаревич закончил Московское высшее общевойсковое командное училище (1984 год), служил в Группе советских войск в Германии, затем поступил в Академию Фрунзе. В 2002-2004 годах он командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией, дислоцированной в Чечне. Затем служил на различных командных должностях в Западном и Восточном военных округах.

Как рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков, перед Олегом Макаревичем стоят очень серьезные задачи, решить которые ему поможет немалый боевой опыт.

– Морская пехота, береговые и сухопутные войска, которые входят в состав флотов, призваны обеспечить надежную защиту побережья на стратегических направлениях, в частности, в Крыму и Калининграде, – отметил Дмитрий Болтенков. – Важно отладить их организационную структуру, организовать боевую подготовку.

Одновременно с Олегом Макаревичем получил повышение генерал-майор Геннадий Жидко, командующий 2-й общевойсковой армией, входящей в состав Центрального военного округа. Как сообщили "Известиям" в военном ведомстве, в ближайшее время он будет назначен на новую должность. Генерал несколько раз побывал в командировках в Сирии, где служил начальником штаба российской группировки и хорошо проявил себя. Именно в ходе сирийской операции он получил звание генерал-майора.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что военное ведомство проводит планомерную кадровую политику.

– Министр обороны и начальник Генерального штаба давно говорили о том, что высший командный состав разных видов и родов Вооруженных сил РФ должен пройти проверку опытом реального управления боевыми действиями в Сирии. И это было сделано, – сообщил "Известиям" Виктор Мураховский.

По словам эксперта, генералы и офицеры, проявившие себя на практике, со временем занимают руководящие посты на уровне военных округов и оперативно-стратегических командований, центрального аппарата Минобороны, Генерального штаба, высших военно-учебных заведений.

Сергей Вальченко, Николай Сурков