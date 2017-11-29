Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
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Танк Т-14 "Армата".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Американское издание The National Interest опубликовало интервью с сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом, в котором этот эксперт утверждает, что необитаемая башня - главная инновация российского перспективного танка Т-14 "Армата", - является и его критическим недостатком.
У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем
- заявил Кофман. О том, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь противника, аналитик умолчал.
Напомним, одной из целей оснащения "Арматы" необитаемой башней стала как раз забота о безопасности танкистов. Башня - первая мишень для противотанковых средств поражения. Удачное попадание управляемой ракеты или снаряда вызывает детонацию боезапаса, что гарантирует гибель танка вместе с экипажем.
Поместив экипаж в изолированную бронекапсулу в танковом корпусе, разработчики "Арматы" дали ему дополнительный шанс на выживание. Впрочем, и в башню поразить Т-14 не так уж и просто: оборона танка организована в несколько эшелонов с применением активной и динамической защиты. Специально для "Арматы" создана новая композитная броня.
Серийное производство Т-14 начнется в 2019 году, сейчас машина проходит испытания в войсках. В перспективе на базе "Арматы" будет создан танк-робот, передает РГ-Сила
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28.11.2017
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IvanFoxbat
60
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№1
29.11.2017 11:08
Ну хоть невозможность высовывания головы из дула пушки не назвал критическим недостатком...
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KillaKan
1437
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№2
29.11.2017 11:18
Еще, кстати, автомат заряжания один из критических недостатков, он может сломаться в отличии от nigaloader'a, которых как известно "еще нарожают" )
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gerrfrost
2981
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№3
29.11.2017 11:27
Цитата, KillaKan сообщ. №2
он может сломаться в отличии от nigaloader'a, которых как известно "еще нарожают" )Вы на Абрамсы не наговаривайте - они неуязвимы, а экипаж - бессмертные....
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Андрей_К
3250
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№4
29.11.2017 13:35
Вообще, сейчас можно делать танки вообще без всяких собственных внешних приборов наблюдения.
Просто цельнометаллическая коробка с пушкой - больше ничего не надо.
А осмотр местности, целеуказание - все это может быть внешним (сетецентрическим) - с беспилотников, с минибеспилотников, с наземных роботов - юрких и быстрых по которым трудно попасть.
Приборы наблюдения не обязательно на броне держать.
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NagaN
264
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№5
29.11.2017 14:58
Цитата, q
сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом КофманомТихо всем быть!
А то сейчас придет пенсионер с зарплатой по бедности, и обвинит всех в антисемитизме!
Что тогда делать будем, товарищи отставники, проклятые выкормыши тоталитаризма?!
Цитата, q
У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя.Фсё... Расходимся.
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ash
3567
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№6
29.11.2017 15:06
Цитата, q
У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем
Цитата, q
сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом КофманомМожет это он с подлодкой и перископом что-то попутал?;)
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Воин3D
1364
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№7
29.11.2017 19:27
Видимо, этот же персонаж был военным консультантом при съемках фильма "Ярость". Еще нужно добавить, что антидемократичным недостатком является отсутствие негра заряжающего. Расизм в полный рост.
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Терентий_410
67
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№8
29.11.2017 20:01
У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя.
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"Когда мой дедушка шел в атаку на окопы буров,
ему попала в лоб вражеская пуля. До сих пор он
носит сплющенную пулю на цепочке, как талисман"
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