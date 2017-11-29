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Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"

29.11.2017 Военное обозрение 1375 8
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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Американское издание The National Interest опубликовало интервью с сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом, в котором этот эксперт утверждает, что необитаемая башня - главная инновация российского перспективного танка Т-14 "Армата", - является и его критическим недостатком.

У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем

- заявил Кофман. О том, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь противника, аналитик умолчал.

Напомним, одной из целей оснащения "Арматы" необитаемой башней стала как раз забота о безопасности танкистов. Башня - первая мишень для противотанковых средств поражения. Удачное попадание управляемой ракеты или снаряда вызывает детонацию боезапаса, что гарантирует гибель танка вместе с экипажем.

Поместив экипаж в изолированную бронекапсулу в танковом корпусе, разработчики "Арматы" дали ему дополнительный шанс на выживание. Впрочем, и в башню поразить Т-14 не так уж и просто: оборона танка организована в несколько эшелонов с применением активной и динамической защиты. Специально для "Арматы" создана новая композитная броня.

Серийное производство Т-14 начнется в 2019 году, сейчас машина проходит испытания в войсках. В перспективе на базе "Арматы" будет создан танк-робот, передает РГ-Сила
28.11.2017
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Проекты
Робот

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
IvanFoxbat
60
№1
29.11.2017 11:08
Ну хоть невозможность высовывания головы из дула пушки не назвал критическим недостатком...
+3
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UA
KillaKan
1437
№2
29.11.2017 11:18
Еще, кстати, автомат заряжания один из критических недостатков, он может сломаться в отличии от nigaloader'a, которых как известно "еще нарожают" )
+5
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RU
gerrfrost
2981
№3
29.11.2017 11:27
Цитата, KillaKan сообщ. №2
он может сломаться в отличии от nigaloader'a, которых как известно "еще нарожают" )
Вы на Абрамсы не наговаривайте - они неуязвимы, а экипаж - бессмертные....
+4
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RU
Андрей_К
3250
№4
29.11.2017 13:35
Вообще, сейчас можно делать танки вообще без всяких собственных внешних приборов наблюдения.
Просто цельнометаллическая коробка с пушкой - больше ничего не надо.
А осмотр местности, целеуказание - все это может быть внешним (сетецентрическим) - с беспилотников, с минибеспилотников, с наземных роботов - юрких и быстрых по которым трудно попасть.
Приборы наблюдения не обязательно на броне держать.
+1
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IT
NagaN
264
№5
29.11.2017 14:58
Цитата, q
сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом
Тихо всем быть!
А то сейчас придет пенсионер с зарплатой по бедности, и обвинит всех в антисемитизме!
Что тогда делать будем, товарищи отставники, проклятые выкормыши тоталитаризма?!
Цитата, q
У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя.
Фсё... Расходимся.
+1
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RU
ash
3567
№6
29.11.2017 15:06
Цитата, q
У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем
Цитата, q
сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом
Может это он с подлодкой и перископом что-то попутал?;)
+6
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RU
Воин3D
1364
№7
29.11.2017 19:27
Видимо, этот же персонаж был военным консультантом при съемках фильма "Ярость". Еще нужно добавить, что антидемократичным недостатком является отсутствие негра заряжающего. Расизм в полный рост.
+1
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RU
Терентий_410
67
№8
29.11.2017 20:01
У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя.
-------------------------------------------------
"Когда  мой  дедушка  шел  в  атаку  на  окопы  буров,
ему  попала  в  лоб  вражеская  пуля. До  сих  пор  он
носит  сплющенную  пулю  на  цепочке, как  талисман"
+1
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