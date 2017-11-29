Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"



Танк Т-14 "Армата".

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Танк Т-14 "Армата".Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Американское издание The National Interest опубликовало интервью с сотрудником Центра военно-морского анализа США Майклом Кофманом, в котором этот эксперт утверждает, что необитаемая башня - главная инновация российского перспективного танка Т-14 "Армата", - является и его критическим недостатком.

У командира должна быть возможность высунуться из люка на верхушке танковой башни, чтобы оценить обстановку на поле боя. Нельзя полагаться только на датчики - они могут быть выведены из строя вражеских огнем

- заявил Кофман. О том, что высунувшийся по пояс из брони командир танка также рискует попасть под огонь противника, аналитик умолчал.

Напомним, одной из целей оснащения "Арматы" необитаемой башней стала как раз забота о безопасности танкистов. Башня - первая мишень для противотанковых средств поражения. Удачное попадание управляемой ракеты или снаряда вызывает детонацию боезапаса, что гарантирует гибель танка вместе с экипажем.

Поместив экипаж в изолированную бронекапсулу в танковом корпусе, разработчики "Арматы" дали ему дополнительный шанс на выживание. Впрочем, и в башню поразить Т-14 не так уж и просто: оборона танка организована в несколько эшелонов с применением активной и динамической защиты. Специально для "Арматы" создана новая композитная броня.

Серийное производство Т-14 начнется в 2019 году, сейчас машина проходит испытания в войсках. В перспективе на базе "Арматы" будет создан танк-робот, передает РГ-Сила