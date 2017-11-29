Новая ракета для "убийцы авианосцев" встревожила США
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Все больше американских экспертов приходит к выводу, что дорогостоящие и громоздкие авианосцы США вряд ли могут представлять серьезную угрозу России. Дело в том, что развитие ракетных технологий позволяет РФ держать эти вооруженные до зубов корабли на приличном расстоянии.
http://energysmi.ru/index.php
Как признал аналитик издания Strategic Culture Алекс Горка, советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 "Буря", которой, в частности, оснащают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, даже в самом щадящем варианте может оставить в авианосце пробоину шириной пять метров и глубиной - 12. Это практически гарантирует потопление корабля. Дальность действия этой ракеты - до 600 километров, вес боеголовки (она может быть как фугасно-кумулятивная проникающая, так и ядерная мощностью до мегатонны) - почти тонна.
По мнению аналитика, уникальной ракету делают даже не эти характеристики, а необычная траектория полета. После отцепки от носителя она резко взмывает вверх на высоту до 22 километров, а затем пикирует на цель под крутым углом. Полученное в результате ускорение крайне затрудняет возможность сбить этот смертоносный снаряд.
Еще большую озабоченность западных военных вызвало известие, что ВКС России испытывают модернизированную версию этой ракеты - Х-32. Внешне она идентична своей предшественнице, но начинка кардинально поменялась. Усовершенствованный двигатель позволяет достигать максимальной высоты в 40 километров, а низкая плотность воздуха в тех слоях атмосферы увеличивает дальность полета (ориентировочно - до тысячи километров) и при этом максимальная скорость снаряда составляет 5400 километров в час, передает РГ-Сила
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28.11.2017
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arcad2000
132
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№1
29.11.2017 10:41
КР Х-22 - год принятия на вооружения 1968. Какую чушь еще придумает наша пропаганда? Какую чушь еще запостит ваш ресурс?
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-2Сообщить модератору
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gerrfrost
2981
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№2
29.11.2017 11:55
Цитата, arcad2000 сообщ. №1
КР Х-22 - год принятия на вооружения 1968. Какую чушь еще придумает наша пропаганда? Какую чушь еще запостит ваш ресурс?
Вы не на том акцент сделали... Упор д.б. на вот этом:
Цитата, q
Еще большую озабоченность западных военных вызвало известие, что ВКС России испытывают модернизированную версию этой ракеты - Х-32. Внешне она идентична своей предшественнице, но начинка кардинально поменялась. Усовершенствованный двигатель позволяет достигать максимальной высоты в 40 километров, а низкая плотность воздуха в тех слоях атмосферы увеличивает дальность полета (ориентировочно - до тысячи километров) и при этом максимальная скорость снаряда составляет 5400 километров в час
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NANOBOT
987
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№3
29.11.2017 12:08
Интересно, после того как у флота отобрали Ту-22, получается, ВКС обязаны топить авики? Что-нибудь для Су-34 еще придумать подальнобойнее, чтобы топить фрегаты и эсминцы без отмашки штаба округа.
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Олег Бахарев
1958
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№4
29.11.2017 15:51
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
Интересно, после того как у флота отобрали Ту-22В Сухопутных войсках Ту-22 хоть делом занимаются в Сирии. А на флоте для них работы в мирное время вообще нет.
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