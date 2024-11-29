Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

29.11.2017 Военное обозрение 211 0
0
Понравилась новость?
 0

В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник крупные учения НАТО по противодействию хакерским атакам Cyber Coalition, сообщили в пресс-службе сил обороны республики.

В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 экспертов по инфотехнологиям, специалистов в области права, государственных чиновников из 25 стран НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса: Финляндии, Швеции, Ирландии, Швейцарии… Около 100 специалистов, еще примерно 600 находятся в различных государствах мира

— говорится в сообщении.

https://ru.sputnik-news.ee/

Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей стран НАТО и партнеров альянса противостоять кибератакам, а также отработка взаимодействия экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

По словам руководителя учений подполковника Андреса Кууска, в дополнение к задачам в компьютерных сетях, участники должны противодействовать атакам и на системы мобильной связи, промышленные системы, а также различные системы военного контроля.

Конечно, учениям придает реалистичность то, что члены и партнеры НАТО решают задачи в своих странах

— отметил Кууск.

Эстония является членом НАТО с 2004 года. В Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в пятый раз, передает РИА Новости
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Финляндия
Швейцария
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 22:00
  • 77
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 29.11 21:55
  • 1
Новый план для российского флота: больше подлодок, фрегатов и крылатых ракет
  • 29.11 21:49
  • 56
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 29.11 21:45
  • 60
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 29.11 21:33
  • 1
Сеть авиационных учебных центров ДОСААФ будет создана в регионах России в ближайшие три года
  • 29.11 21:10
  • 2
Новейшие ЗРК "Бук-М2" поступили на вооружение зенитного ракетного соединения в Бурятии
  • 29.11 21:08
  • 1
Пестовать "цифру" или пасти баранов
  • 29.11 20:47
  • 40
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 29.11 20:43
  • 3
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 29.11 20:41
  • 24
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 29.11 20:01
  • 8
Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
  • 29.11 19:59
  • 111
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 29.11 19:50
  • 5
Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
  • 29.11 19:44
  • 1
В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета
  • 29.11 19:40
  • 4
Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"
другие обсуждаемые темы