В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО
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В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник крупные учения НАТО по противодействию хакерским атакам Cyber Coalition, сообщили в пресс-службе сил обороны республики.
В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 экспертов по инфотехнологиям, специалистов в области права, государственных чиновников из 25 стран НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса: Финляндии, Швеции, Ирландии, Швейцарии… Около 100 специалистов, еще примерно 600 находятся в различных государствах мира
— говорится в сообщении.
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Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей стран НАТО и партнеров альянса противостоять кибератакам, а также отработка взаимодействия экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.
По словам руководителя учений подполковника Андреса Кууска, в дополнение к задачам в компьютерных сетях, участники должны противодействовать атакам и на системы мобильной связи, промышленные системы, а также различные системы военного контроля.
Конечно, учениям придает реалистичность то, что члены и партнеры НАТО решают задачи в своих странах
— отметил Кууск.
Эстония является членом НАТО с 2004 года. В Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в пятый раз, передает РИА Новости
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28.11.2017
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