В Эстонии стартовали масштабные киберучения НАТО

В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник крупные учения НАТО по противодействию хакерским атакам Cyber Coalition, сообщили в пресс-службе сил обороны республики.

В учениях Cyber Coalition принимают участие более 700 экспертов по инфотехнологиям, специалистов в области права, государственных чиновников из 25 стран НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса: Финляндии, Швеции, Ирландии, Швейцарии… Около 100 специалистов, еще примерно 600 находятся в различных государствах мира

— говорится в сообщении.

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Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей стран НАТО и партнеров альянса противостоять кибератакам, а также отработка взаимодействия экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

По словам руководителя учений подполковника Андреса Кууска, в дополнение к задачам в компьютерных сетях, участники должны противодействовать атакам и на системы мобильной связи, промышленные системы, а также различные системы военного контроля.

Конечно, учениям придает реалистичность то, что члены и партнеры НАТО решают задачи в своих странах

— отметил Кууск.

Эстония является членом НАТО с 2004 года. В Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в пятый раз, передает РИА Новости