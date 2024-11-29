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Решения о поставках США летального оружия Украине пока нет - Волкер

29.11.2017 Интерфакс-АВН 176 0
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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.

Нью-Йорк. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон пока не принимал решения о поставках летального оружия на Украину, сообщил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Нет никакого решения (на данный момент - ИФ)", - сказал он в интервью изданию "Politico", отвечая на соответствующий вопрос.

Как напоминает издание, Пентагон и госдепартамент рекомендовали президенту США Дональду Трамп одобрить Украине "пакет" вооружений на сумму $47 млн, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.

По утверждению издания, К.Волкер "ясно дал понять в интервью, что он поддерживает эту идею".

К.Волкер заявил, что не видит аргументов против сотрудничества США и Украины по оборонным вопросам, включая продажу вооружений.

"США осуществляют взаимодействие по вопросам обороны и сотрудничают по продаже оружия с десятками стран по всему миру. И я не вижу никаких причин, почему Украина должна быть особым случаем, и почему мы не должны вести себя с ними аналогично, особенно учитывая то, что они активно пытаются защищать свою территорию", - сказал К.Волкер.

По его словам, Украина осуществляет оборонительные действия, защищая свои территории и население, как это делала бы любая другая страна на ее месте.

К.Волкер добавил, что не считает весомыми аргументы о том, что поставки вооружения приведут к эскалации конфликта на Донбассе.

Ранее сенат США одобрил проект закона "О бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", который содержит разрешение на выделение $350 млн для предоставления помощи Украине.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны США в оборонной сфере.

В документ включены положения, которые позволяют использовать средства оборонного бюджета США на потребности реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления возможностей воздушных и военно-морских сил Украины.

Нш жг
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Медицина

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