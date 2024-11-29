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350 новобранцев пополнят научные роты в осенний призыв - Минобороны

29.11.2017 Интерфакс-АВН 327 0
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Научная рота
Специальное подразделение Министерства Обороны России "Научная рота".
Источник: http://ленинский.екатеринбург.рф/

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 350 призывников будут направлены в научные роты Вооруженных сил РФ в осенний призыв, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров на сборах руководящего состава организационно-мобилизационных органов ВС.

"В настоящее время завершен отбор наиболее талантливых юношей, склонных к научной работе в научные роты. 12 декабря во многих субъектах Российской Федерации они будут направлены для прохождения военной службы в торжественной обстановке. На укомплектование этих рот будет направлено более 350 призывников", - сказал В.Тонкошкуров.

Говоря о ходе осеннего призыва в этом году, генерал отметил, что лучшие результаты показывает Ставропольский край, Белгородская и Омская области. Он напомнил, что осенний призыв начался 1 октября. "Одной из его особенностей стало существенное снижение количества граждан, призванных на военную службу - со 142 тысяч человек весной до 134 тысяч челок осенью. "Это связано с увеличением доли военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", - пояснил начальник главного управления.

В сборах руководящего состава организационно-мобилизационных органов ВС РФ приняли участие более 200 человек. Методические занятия по наиболее актуальным вопросам мобилизационной подготовки, учетно-призывной работы и подготовки граждан к военной службе прошли на базе воинских частей и военных комиссариатов Западного военного округа, а также администрации и учебных заведений Санкт-Петербурга.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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