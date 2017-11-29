В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета



Продемонстрированный Airbus Defence and Space возможный концептуальный облик перспективного истребителя Future Combat Air System (FCAS) для ВВС ФРГ.

Источник: Airbus Defence and Space / Jane's Продемонстрированный Airbus Defence and Space возможный концептуальный облик перспективного истребителя Future Combat Air System (FCAS) для ВВС ФРГ.Источник: Airbus Defence and Space / Jane's

Совместный проект Франции и Германии по созданию боевого самолета следует распространить на другие страны Европы. Такое мнение высказал во вторник в интервью газете Les Echos Дирк Хоке. Он возглавляет Airbus Defense and Space - отделение корпорации Airbus по разработке и производству военно-авиационной и военно-космической техники.

"Совместный франко-германский проект предоставляет уникальную возможность содействовать в этой сфере сближению европейских стран. Франции и Германии надлежит быть в таком объединении лидерами, пригласив присоединиться к ним все европейские страны, которые этого пожелают", - сказал Хоке.

Генеральный директор компании подчеркнул при этом, что у участвующих в настоящее время в проекте корпораций Dassault и Airbus "есть необходимый и взаимодополняющий потенциал для осуществления такой программы". Промышленник при этом отметил, что "решение о создании самолета, принятое 13 июля этого года на сессии Франко-германского совета, предоставляет также возможность вернуться к разумной (экономической) модели, потому что Европа не может себе позволить содержать и эксплуатировать одновременно боевые самолеты трех марок", то есть Rafale, Eurofighter и Tornado. "С учетом старых моделей, на вооружении армий стран Европейского союза в настоящее время находятся истребители более 20 названий - это совершенно неправильная ситуация", - добавил он.

Взаимовыгодное решение

"Нам надлежит теперь найти взаимовыгодное решение, которое позволит нам разработать самолет шестого поколения. Причем работы по этому проекту в то же время обеспечат авиационной промышленности любой из европейских стран возможность поддерживать свой уровень (технической) компетенции в оборонной сфере. В противном случае эта сфера просто рискует перестать существовать", - сказал Дирк Хоке.

"Европа сможет обеспечить свой суверенитет (в данной области) лишь осуществив совместные инвестиции в размере многих миллиардов евро в самолет шестого поколения", - добавил эксперт. По его мнению, "промышленность не может себе позволить роскошь и далее пребывать в ожидании, потому что это ставит под удар само будущее существование европейской стратегической автономии".

Хоке напомнил, что на сессии Франко-германского совета было решено, что "дорожная карта", в которой будут определены ряд параметров боевого самолета шестого поколения, а также сроки и этапы его создания, должна быть разработана к июню 2018 года. Однако, как подчеркивает в этой связи сама газета Les Echos, "уже сейчас стало совершенно очевидным, что никакой возможности соблюсти этот срок более не существует. Это связано с теми трудностями, с которыми канцлер ФРГ Ангела Меркель столкнулась при формировании правительства".