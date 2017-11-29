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В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета

29.11.2017 ТАСС 325 1
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Концепт FCAS
Продемонстрированный Airbus Defence and Space возможный концептуальный облик перспективного истребителя Future Combat Air System (FCAS) для ВВС ФРГ.
Источник: Airbus Defence and Space / Jane's

Совместный проект Франции и Германии по созданию боевого самолета следует распространить на другие страны Европы. Такое мнение высказал во вторник в интервью газете Les Echos Дирк Хоке. Он возглавляет Airbus Defense and Space - отделение корпорации Airbus по разработке и производству военно-авиационной и военно-космической техники.

"Совместный франко-германский проект предоставляет уникальную возможность содействовать в этой сфере сближению европейских стран. Франции и Германии надлежит быть в таком объединении лидерами, пригласив присоединиться к ним все европейские страны, которые этого пожелают", - сказал Хоке.

Генеральный директор компании подчеркнул при этом, что у участвующих в настоящее время в проекте корпораций Dassault и Airbus "есть необходимый и взаимодополняющий потенциал для осуществления такой программы". Промышленник при этом отметил, что "решение о создании самолета, принятое 13 июля этого года на сессии Франко-германского совета, предоставляет также возможность вернуться к разумной (экономической) модели, потому что Европа не может себе позволить содержать и эксплуатировать одновременно боевые самолеты трех марок", то есть Rafale, Eurofighter и Tornado. "С учетом старых моделей, на вооружении армий стран Европейского союза в настоящее время находятся истребители более 20 названий - это совершенно неправильная ситуация", - добавил он.

Взаимовыгодное решение

"Нам надлежит теперь найти взаимовыгодное решение, которое позволит нам разработать самолет шестого поколения. Причем работы по этому проекту в то же время обеспечат авиационной промышленности любой из европейских стран возможность поддерживать свой уровень (технической) компетенции в оборонной сфере. В противном случае эта сфера просто рискует перестать существовать", - сказал Дирк Хоке.

"Европа сможет обеспечить свой суверенитет (в данной области) лишь осуществив совместные инвестиции в размере многих миллиардов евро в самолет шестого поколения", - добавил эксперт. По его мнению, "промышленность не может себе позволить роскошь и далее пребывать в ожидании, потому что это ставит под удар само будущее существование европейской стратегической автономии".

Хоке напомнил, что на сессии Франко-германского совета было решено, что "дорожная карта", в которой будут определены ряд параметров боевого самолета шестого поколения, а также сроки и этапы его создания, должна быть разработана к июню 2018 года. Однако, как подчеркивает в этой связи сама газета Les Echos, "уже сейчас стало совершенно очевидным, что никакой возможности соблюсти этот срок более не существует. Это связано с теми трудностями, с которыми канцлер ФРГ Ангела Меркель столкнулась при формировании правительства".
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
Airbus
Dassault
Проекты
Евросоюз

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
BorSch
4630
№1
29.11.2017 19:44
Цитата
Совместный франко-германский проект предоставляет уникальную возможность содействовать в этой сфере сближению европейских стран. Франции и Германии надлежит быть в таком объединении лидерами, пригласив присоединиться к ним все европейские страны.
Возможность не уникальная, уже пробовали - единый проект не получился.

16 декабря 1983 г. начальники штабов ВВС ФРГ, Великобритании, Франции, Италии и Испании пришли к соглашению об основных требованиях к новому самолету EFA (European Fighter Aircraft). Был образован консорциум Еврофайтер со штаб-квартирой в Мюнхене. В него вошли фирмы DASA (ФРГ), ВАе (Великобритания), Аления (Италия), Дассо-Бреге (Франция) и СASА (Испания).
Еще на этапе формирования облика истребителя EFA между странами - участницами проекта возникли разногласия принципиального характера.
Цитата
"Дорожная карта", в которой будут определены ряд параметров боевого самолета шестого поколения, а также сроки и этапы его создания, должна быть разработана к июню 2018 года.
Получится у их перескочить через поколение (пятое)?
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