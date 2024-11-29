Турецкий турбовинтовой учебный самолет станет реактивным
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Легкий турбовинтовой штурмовик Hurkus-C на Парижском авиасалоне 2017.
Источник: Andrzej Hładij/Defence24.pl
Турецкая авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries займется разработкой реактивной версии своего трубовинтового учебного самолета Hurkus. Как сообщает Defense News, новая разработка получила название Hurjet. Как ожидается, в ближайшее время начнется предварительное эскизное проектирование самолета.
Разработка Hurkus ведется с 2006 года. Первый полет учебной версии самолета состоялся в августе 2013 года. В прошлом году самолет успешно прошел сертификацию. Hurkus оснащен турбовинтовым двигателем PT6A-68T мощностью 1,6 тысячи лошадиных сил. Самолет способен развивать скорость до 574 километров в час и выполнять полеты на высоте до 10,6 тысячи метров.
Как ожидается, реактивный Hurjet сможет развивать скорость до 1,2 числа Маха (около 1,5 тысячи километров в час) и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров. Согласно предварительно утвержденным планам, новый самолет совершит первый полет в 2022 году. На вооружении Hurjet должны будут заменить устаревшие учебные самолеты T-38 Talon.
Позднее на базе Hurjet может быть разработана и боевая версия. Ее планируется поставлять как в ВВС Турции, так и на экспорт.
В августе 2014 года правительство Турции приняло новую программу, предусматривающую активное развитие оборонно-промышленного комплекса и разработку оригинальных типов вооружений и военной техники, которые могли бы конкурировать на мировом рынке с американскими и российскими образцами.
Василий Сычёв
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28.11.2017
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