Турция к 2023 году планирует создать образец первого истребителя собственного производства



Концепция турецкого истребителя TFX.

Источник: www.flightglobal.com Концепция турецкого истребителя TFX.Источник: www.flightglobal.com

Турция объявила о планах создать к 2023 году опытный образец первого истребителя собственного производства TF-X. "Мы пройдем все стадии [реализации проекта] как можно быстрее, задержек не будет, - приводит во вторник агентство Anadolu высказывание министра национальной обороны Турции Нуреттина Джаникли. - Точная дата еще не известна, но наша цель состоит в том, чтобы опытный образец поднялся в воздух в 2023 году".

Министр отметил, что в реализации проекта участвуют многие страны, в том числе Великобритания, однако Турция идет таким путем, чтобы не зависеть в конечном итоге от какой-либо одной страны или одной компании.

"Если сотрудничать с одной компанией или с одной страной, то можно столкнуться с различными проблемами на определенных этапах реализации проекта", - сказал министр.

Турция занимается разработкой перспективного истребителя, или "национального боевого самолета", с декабря 2010 года. Он должен заменить состоящие на вооружении турецких ВВС и устаревшие истребители F-16, которые собираются в Анкаре по лицензии американской корпорации Lockheed Martin. Проект реализуется при техническом содействии британского авиаконцерна BAE Systems. Во время визита британского премьер-министра Терезы Мэй в Турцию в январе этого года стороны подписали соглашение на 100 млн о предоставлении BAE Systems инженерного содействия в разработке самолета.

По замыслу исполнительного комитета оборонной промышленности Турции, будущий истребитель нового поколения призван не только заменить устаревшие F-16, но и обладать способностью взаимодействовать с истребителями пятого поколения F-35. Первоначально планировалось разработать концепцию новинки к концу 2013 года. Однако сроки неоднократно переносились, и в декабре 2015 года было решено обратиться за содействием к BAE Systems.

Предполагается, что к 2025 году будет выпущено не менее 250 TF-X. Они будут трудно различимы для радаров, все боекомплекты будут располагаться внутри фюзеляжа, изготовленного с применением композитных материалов и современной авионики. Двигатель будет представлять собой вариант EJ200, производимого компанией Eurojet.