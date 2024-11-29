Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МИД призвал НАТО к укреплению взаимопонимания в военной сфере

29.11.2017 РИА Новости 577 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. России и НАТО необходимо укреплять взаимопонимание в военной сфере, но альянс к этому еще не готов, заявил во вторник руководитель отдела НАТО Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кирилл Логвинов.

В ходе выступления на Берлинской конференции по безопасности Логвинов отметил, что Россия оценивает европейские страны как партнеров в борьбе с региональными и международными угрозами. "Но НАТО, остановив почти все сотрудничество, действует против наших общих интересов в этой сфере", - сказал российский дипломат.

Логвинов подчеркнул, что эффективность сотрудничества зависит от уровня взаимного доверия, и призвал возродить культуру диалога на равных. "Крайне важно укреплять взаимопонимание в военной сфере, не только между генералами, но через регулярный военный диалог на экспертном уровне. К сожалению, НАТО еще не готова к этому", - отметил он.

Российский дипломат указал на безальтернативность сотрудничества ЕС с Россией, отметив, что "невозможно выстраивать систему безопасности без или против России".
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 22:00
  • 77
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 29.11 21:55
  • 1
Новый план для российского флота: больше подлодок, фрегатов и крылатых ракет
  • 29.11 21:49
  • 56
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 29.11 21:45
  • 60
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 29.11 21:33
  • 1
Сеть авиационных учебных центров ДОСААФ будет создана в регионах России в ближайшие три года
  • 29.11 21:10
  • 2
Новейшие ЗРК "Бук-М2" поступили на вооружение зенитного ракетного соединения в Бурятии
  • 29.11 21:08
  • 1
Пестовать "цифру" или пасти баранов
  • 29.11 20:47
  • 40
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 29.11 20:43
  • 3
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 29.11 20:41
  • 24
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 29.11 20:01
  • 8
Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
  • 29.11 19:59
  • 111
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 29.11 19:50
  • 5
Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
  • 29.11 19:44
  • 1
В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета
  • 29.11 19:40
  • 4
Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"
другие обсуждаемые темы