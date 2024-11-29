МИД призвал НАТО к укреплению взаимопонимания в военной сфере
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Здание министерства иностранных дел РФ.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. России и НАТО необходимо укреплять взаимопонимание в военной сфере, но альянс к этому еще не готов, заявил во вторник руководитель отдела НАТО Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Кирилл Логвинов.
В ходе выступления на Берлинской конференции по безопасности Логвинов отметил, что Россия оценивает европейские страны как партнеров в борьбе с региональными и международными угрозами. "Но НАТО, остановив почти все сотрудничество, действует против наших общих интересов в этой сфере", - сказал российский дипломат.
Логвинов подчеркнул, что эффективность сотрудничества зависит от уровня взаимного доверия, и призвал возродить культуру диалога на равных. "Крайне важно укреплять взаимопонимание в военной сфере, не только между генералами, но через регулярный военный диалог на экспертном уровне. К сожалению, НАТО еще не готова к этому", - отметил он.
Российский дипломат указал на безальтернативность сотрудничества ЕС с Россией, отметив, что "невозможно выстраивать систему безопасности без или против России".
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28.11.2017
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