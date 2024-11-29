Турция решила разработать реактивный учебно-тренировочный самолет

Как сообщает американское издание "Defense News", турецкое государственное авиастроительное объединение Turkish Aerospace Industries (TAI) и турецкие правительственные органы достигли согласия об осуществлении программы создания турецкого национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet (от названия разработанного TAI турбовинтового учебно-тренировочного самолета Hurkus + Jet).

Одно из изображений возможного облика двухдвигательного варианта предлагаемого турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) перспективного турецкого национального реактивного учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета под условным обозначением Hurjet (с) TAI

Предложения по разработке турецкого реактивного УТС под условным обозначением Hurjet циркулировали с подачи TAI уже несколько лет. В августе 2017 года совет директоров TAI одобрил начало реализации программы этого самолета. Теперь, после правительственного одобрения, должен быть запущен этап предварительного проектирования этого самолета сроком на шесть месяцев, для определения облика машины.

По планам TAI, первый полет прототипа Hurjet должен быть осуществлен в 2022 году. Сообщается, что до сих пор не определено, сколько реактивных двигателей (один или два) будет иметь самолет.

Ранее сообщалось, что предварительные проектные ТТХ Hurjet включали маскимальную скорость в М1,2 (что выглядит сомнительным), практический потолок 45 тысяч футов (13800 м) и массу боевой нагрузки в боевом варианте до 3 тонн. Аванпроект предусматривал использование двух двигателей семейства АИ-222 разработки украинского ГП "Ивченко-Прогресс", с организацией их лицензионного производства в Турции. Однако до сих пор неясно, насколько аванпроект будет иметь отношение к реально разрабатываемому самолету.

Со стороны bmpd заметим, что некоторые приводимые в турецких СМИ изображения возможного облика Hurjet очень близки к проекту реактивного учебно-тренировочного самолета Freedom Trainer, предложенному в 2016 году американской корпорацией Sierra Nevada Corporation (SNC) совместно с турецкой TAI на конкурс ВВС США по программе Т-Х на перспективный самолет повышенной летной подготовки для замены самолетов Northroip T-38 Talon. Разработку и производство самолета SNC намерена осуществлять в партнерстве с TAI в рамках учрежденного совместного предприятия Freedom Aircraft Ventures LLC в Сентенниал близ Денвера (штат Колорадо).

Напомним, что Sierra Nevada Corporation с 1994 года контролируется и возглавляется семьей Озмен турецкого происхождения, и партнерствует с TAI по ряду проектов. В частности, SNC выступала инициатором реализации недавно фактически прекращенной программы организации выпуска в Турции региональных пассажирских самолетов на основе реинкарнации конструкции Dornier Do 328. Так что не исключено, что нынешнее решение турецкого правительства и TAI о начале реализации Hurjet является по сути попыткой перенести проект Freedom Trainer на турецкую почву.

В то же время Freedom Trainer, по известным данным, должен быть более легким самолетом, чем ранее публиковавшиеся аванпроекты Hurjet, и планируется к оснащению двумя двигателями Williams International FJ44-4M максимальной тягой до 1800 кг каждый. В принципе, это может сделать Freedom Trainer менее амбициозным и более простым в реализации проектом для турецкой промышленности.

Изображение перспективного учебно-тренировочного самолета Freedom Trainer разрабатываемого корпорацией Sierra Nevada Corporation в партнерстве с турецкой государственной авиастроительной компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) для предложения в конкурсе ВВС США по программе Т-Х (с) Aviation Week & Space Technology