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"Калашников" в 2018 году начнет производство тяжелых беспилотников

29.11.2017 РИА Новости 1660 6
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Беспилотное воздушное судно ZALA 421-20
Источник: макс-2017

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2018 году запустит серийное производство тяжелых беспилотников (беспилотных летательных аппаратов, БПЛА), способных в течение продолжительного времени без подзарядки перевозить до нескольких тонн грузов, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Эти БПЛА поступят в парк новой "дочки" концерна, которая будет специализироваться на всем спектре обслуживания беспилотников и оказании операторских услуг, добавили в пресс-службе.

"В авиапарк создающейся компании войдут не только легкие БПЛА, но и тяжелые беспилотники, которые сейчас проходят стадию испытаний. Такие летательные аппараты способны без дополнительной подзарядки проводить в воздухе несколько суток и перевозить на борту до нескольких тонн груза. Серийное производство тяжелых БПЛА планируется запустить к лету 2018 года", - говорится в сообщении.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия и большого сегмента гражданской продукции.
27.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
beka1
1244
№1
29.11.2017 03:01
Хрень какая-то... Сегодня что, 1 апреля?!
+1
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AU
gvinpin
124
№2
29.11.2017 04:06
А Сухой будет пулеметы делать.
+2
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RU
askme
265
№3
29.11.2017 07:47
Так пусть же Калашников клепает их как калашниковы. Смысл в этом...)
0
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RU
ID: 3396
333
№4
29.11.2017 09:03
"Не верю", но очень хочется верить.
+1
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RU
Бродник
1171
№5
29.11.2017 10:04
Очередное балабольство... Хотя они не уточнили, что в понятии прессухи Калашникова "тяжелый" БЛА :))
0
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RU
VK
567
№6
29.11.2017 14:12
ну Калаш явно своим коптером и электромотоциклом показал, что он где-то "надыбал" моторчиков и аккумуляторов. Может прикупил какую технологию. А может магазин в Китае нашли. :)

БЛА самый перспективный, самый растущий рынок вооружений, ИМХО. Калашников на 49% частный, скоро совсем прихватизуют, так что желание зарабатывать вполне объяснимо.
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