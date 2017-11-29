"Калашников" в 2018 году начнет производство тяжелых беспилотников
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Источник: макс-2017
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" в 2018 году запустит серийное производство тяжелых беспилотников (беспилотных летательных аппаратов, БПЛА), способных в течение продолжительного времени без подзарядки перевозить до нескольких тонн грузов, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Эти БПЛА поступят в парк новой "дочки" концерна, которая будет специализироваться на всем спектре обслуживания беспилотников и оказании операторских услуг, добавили в пресс-службе.
"В авиапарк создающейся компании войдут не только легкие БПЛА, но и тяжелые беспилотники, которые сейчас проходят стадию испытаний. Такие летательные аппараты способны без дополнительной подзарядки проводить в воздухе несколько суток и перевозить на борту до нескольких тонн груза. Серийное производство тяжелых БПЛА планируется запустить к лету 2018 года", - говорится в сообщении.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия и большого сегмента гражданской продукции.
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27.11.2017
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askme
265
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№3
29.11.2017 07:47
Так пусть же Калашников клепает их как калашниковы. Смысл в этом...)
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Бродник
1171
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№5
29.11.2017 10:04
Очередное балабольство... Хотя они не уточнили, что в понятии прессухи Калашникова "тяжелый" БЛА :))
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VK
567
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№6
29.11.2017 14:12
ну Калаш явно своим коптером и электромотоциклом показал, что он где-то "надыбал" моторчиков и аккумуляторов. Может прикупил какую технологию. А может магазин в Китае нашли. :)
БЛА самый перспективный, самый растущий рынок вооружений, ИМХО. Калашников на 49% частный, скоро совсем прихватизуют, так что желание зарабатывать вполне объяснимо.
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