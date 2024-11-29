Новый двигатель для танков Т-72Б3 будет запущен в производство
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Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Новый дизельный двигатель для танка Т-72Б3 будет запущен в производство, сообщает во вторник корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ).
По данным компании, двигатель мощностью 1130 лошадиных сил создан специально для установки на модернизируемые и новые серийные танки Т-72БЗ.
"Форсированный дизельный двигатель В-92С2Ф, разработанный ООО "ЧТЗ-Уралтрак" (в составе УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех"), успешно прошел все виды испытаний и получил документацию для серийного производства (литера "01")", - уточняет УВЗ, добавляя, что присвоение указанной литеры означает принятие изделия на вооружение.
По информации корпорации, "В-92С2Ф максимально унифицирован с предшественником - дизельным мотором В-92С2". В частности, он выполнен в тех же габаритах и устанавливается в моторный отсек танка без каких-либо доработок машины, что позволяет производить замену В-92С2 на В-92С2Ф без изменений технологического процесса. В компании уточняют, что мотор уже был опробован на технике, участвовавшей в играх "Танковый биатлон", и неофициально был прозван "спортивным".
"По мере выполнения опытно - конструкторской работы для достижения заданных характеристик конструкция дизеля последовательно совершенствовалась, и после модернизации получился новый дизель. Он имеет усиленный картер, коленчатый вал, шатунно-поршневую группу, улучшенные турбокомпрессор, выпускную систему и систему охлаждения. Предусмотрено предупреждение выхода из строя дизеля при критической потере охлаждающей жидкости. Головки блока отливаются из жаропрочного алюминиевого сплава. Топливная система обеспечивает высокую экономичность и имеет механизм ограничения мощности, снижающий нагрузку на дизель при достижении предельных температурных параметров", - цитирует УВЗ слова гендиректора ООО "ЧТЗ-Уралтрак" Петра Переведенцева.
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28.11.2017
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