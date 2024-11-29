Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
|
|
Проект дома на Марсе.
Источник: Ferrari / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Группа инженеров и архитекторов из Массачусетского технологического института в США победила в конкурсе Mars City Design 2017 года, создав прообраз жилья для будущей колонизации Марса. Инициаторами и спонсорами конкурса выступили Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство, сообщает Space.
Марсианское жилье выполнено в форме куполов, связанных между собой тоннелями под поверхностью планеты. Купола будут надежно защищать людей от радиации, перепадов температуры и падения небольших метеоритов. Каждый купол рассчитан на 50 человек.
В ноябре сообщалось, что Китай запланировал к 2020 году запустить на Марс космический корабль, а в 2030 году доставить с Марса на Землю образцы грунта.
|
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
22.09.2016 Аватар, я тебя знаю!
15.03.2016 Марс объединяет Европу и Россию (Christian Science Monitor, США)
04.06.2014 Лунные старатели
25.02.2013 С "Апофисом" в одиночку не справиться
17.12.2012 Гонки на вылет
31.10.2012 Смена для Международной космической станции
10.02.2012 Что будет после «Фобоса»