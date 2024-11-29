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Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США

29.11.2017 Lenta.ru 340 0
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Проект дома на Марсе
Проект дома на Марсе.
Источник: Ferrari / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Группа инженеров и архитекторов из Массачусетского технологического института в США победила в конкурсе Mars City Design 2017 года, создав прообраз жилья для будущей колонизации Марса. Инициаторами и спонсорами конкурса выступили Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство, сообщает Space.

Марсианское жилье выполнено в форме куполов, связанных между собой тоннелями под поверхностью планеты. Купола будут надежно защищать людей от радиации, перепадов температуры и падения небольших метеоритов. Каждый купол рассчитан на 50 человек.

В ноябре сообщалось, что Китай запланировал к 2020 году запустить на Марс космический корабль, а в 2030 году доставить с Марса на Землю образцы грунта.
28.11.2017
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2020-й год
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