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Названа стоимость страховки утерянного спутника "Метеор"

29.11.2017 Lenta.ru 231 0
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Старт РН "Союз-2.1б"
Старт РН "Союз-2.1б".
Источник: bastion-karpenko.ru

Спутник "Метеор-М" застрахован в четырех российских компаниях, включая АО "Согаз", на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 28 ноября, передает РИА Новости.

"Мы выясняем обстоятельства ситуации, и если информация о страховом случае, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования", — сообщили агентству в пресс-службе "Согаза".

В компании отметили, что на данный момент не располагают официальными сведениями о судьбе спутника, поэтому говорить о чем-либо конкретном преждевременно.

Кроме "Согаза", аппарат застраховали ВСК, "Ингосстрах" и "Мегарусс-д". Стоимость пуска ракеты "Союз" с космодрома Восточный оценивается в три миллиарда рублей.

Головная часть ракеты "Союз-2.1б" с трехтонным гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" и 18 малыми аппаратами упала в Атлантический океан после запуска с космодрома Восточный 28 ноября.

По данным "Интерфакса", причиной крушения мог стать человеческий фактор: ракете неверно прописали полетное задание.

Это второй запуск с космодрома, первый успешно прошел в апреле 2016-го. Старт ракеты "Союз-2.1а" переносили на сутки.
28.11.2017
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Россия
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Вертолеты России
Проекты
Восточный Космодром
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