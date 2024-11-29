Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия приготовилась к продаже двигателей РД-180 Китаю

29.11.2017 Lenta.ru 617 0
-2
Понравилась новость?
 +1
Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Maxim Marmur

Россия обсуждает с Китаем поставку ракетных двигателей РД-180 и разработку российской стороной нового двигателя для КНР. Об этом заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Савельев на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает "Интерфакс".

"В первую очередь, мы ведем разговор о поставках готовой продукции. Вторая опция: возможная передача лицензий на производство", — сказал он, отвечая на вопрос о передаче Пекину технологий производства двигателя.

Савельев отметил, что в настоящее время Россия не планирует передавать Китаю технологии РД-180, поскольку "мы прекрасно отдаем себе отчет в возможности китайцев копировать технологии, потом их делать китайскими". По словам замглавы "Роскосмоса", сегодня в приоритете у китайцев "разработка по их техзаданию нашими силами двигателя в их интересах".

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что сотрудничество стран будет взаимовыгодным, поскольку Россию "интересует микрорадиоэлектроника космического назначения".

Госдума 24 ноября ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем, направленное на защиту технологий при сотрудничестве в сфере ракетно-космической деятельности. Оно было подписано в Пекине 25 июня 2016 года.

Российский двигатель РД-180, производимый подмосковным НПО "Энергомаш", в качестве горючего использующий керосин, а окислителя — жидкий кислород, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. В настоящее время в США ведутся работы по созданию замены данного агрегата. Наиболее перспективным кандидатом считается двигатель BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане, который должен устанавливаться на разрабатываемую ракету Vulcan (фактически Atlas 6).
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
РД-180
Компании
Blue Origin
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Vulcan РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 22:00
  • 77
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 29.11 21:55
  • 1
Новый план для российского флота: больше подлодок, фрегатов и крылатых ракет
  • 29.11 21:49
  • 56
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 29.11 21:45
  • 60
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 29.11 21:33
  • 1
Сеть авиационных учебных центров ДОСААФ будет создана в регионах России в ближайшие три года
  • 29.11 21:10
  • 2
Новейшие ЗРК "Бук-М2" поступили на вооружение зенитного ракетного соединения в Бурятии
  • 29.11 21:08
  • 1
Пестовать "цифру" или пасти баранов
  • 29.11 20:47
  • 40
Почему нам не страшен "быстрый глобальный удар"
  • 29.11 20:43
  • 3
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
  • 29.11 20:41
  • 24
Израиль показал, как намерен обойти российские системы ПВО
  • 29.11 20:01
  • 8
Эксперт из США назвал "критический недостаток" танка "Армата"
  • 29.11 19:59
  • 111
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 29.11 19:50
  • 5
Двигатели ОДК обеспечили второй запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
  • 29.11 19:44
  • 1
В Airbus считают, что странам Европы следует осуществить проект единого боевого самолета
  • 29.11 19:40
  • 4
Рогозин поздравил пусковой расчет космодрома Восточный с успешным пуском "Союза-2.1б"
другие обсуждаемые темы