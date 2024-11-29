Россия приготовилась к продаже двигателей РД-180 Китаю



Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Maxim Marmur Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Maxim Marmur

Россия обсуждает с Китаем поставку ракетных двигателей РД-180 и разработку российской стороной нового двигателя для КНР. Об этом заявил замглавы "Роскосмоса" Сергей Савельев на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает "Интерфакс".

"В первую очередь, мы ведем разговор о поставках готовой продукции. Вторая опция: возможная передача лицензий на производство", — сказал он, отвечая на вопрос о передаче Пекину технологий производства двигателя.

Савельев отметил, что в настоящее время Россия не планирует передавать Китаю технологии РД-180, поскольку "мы прекрасно отдаем себе отчет в возможности китайцев копировать технологии, потом их делать китайскими". По словам замглавы "Роскосмоса", сегодня в приоритете у китайцев "разработка по их техзаданию нашими силами двигателя в их интересах".

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что сотрудничество стран будет взаимовыгодным, поскольку Россию "интересует микрорадиоэлектроника космического назначения".

Госдума 24 ноября ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем, направленное на защиту технологий при сотрудничестве в сфере ракетно-космической деятельности. Оно было подписано в Пекине 25 июня 2016 года.

Российский двигатель РД-180, производимый подмосковным НПО "Энергомаш", в качестве горючего использующий керосин, а окислителя — жидкий кислород, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. В настоящее время в США ведутся работы по созданию замены данного агрегата. Наиболее перспективным кандидатом считается двигатель BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане, который должен устанавливаться на разрабатываемую ракету Vulcan (фактически Atlas 6).