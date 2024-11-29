Петербургские моряки предлагают создать международный центр спасения аварийных подлодок



Военнослужащий ВМС РФ.

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Военнослужащий ВМС РФ.Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель совета петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин видит главными участниками центра Россию, США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Индию, Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Члены петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ выступают с инициативой создания международного центра помощи подводным лодкам, терпящим бедствие. Об этом ТАСС сообщил один из соавторов идеи и председатель совета клуба Игорь Курдин.

"Мы выступаем с инициативой создания международного координационного центра, который в нужное время и в нужный момент смог бы организовать поисковую операцию, привлечь необходимые силы и средства для оказания помощи аварийной подводной лодке, независимо от страны (принадлежности - прим. ТАСС), и эффективно использовать все возможности, которые есть у разных стран", - рассказал Курдин.

Петербургский клуб является одной из старейших организаций моряков-подводников в России. Он объединяет почти 3000 членов из разных стран мира. В нем состоят военно-морские атташе крупных морских держав.

Члены клуба участвовали в поисковой операции после аварии на подводной лодке "Курск" в 2000 году. Также клуб являлся организатором международных конгрессов подводников, проводившихся в Петербурге.

Международное сотрудничество

Необходимость создания нового центра Курдин объясняет тем, что уже существующий Международный центр по координации операций по спасению подводных лодок (ISMERLO), созданный в 2003 году, по его мнению, "не показал своей эффективности". Как пример он привел историю поисков аргентинской подводной лодки San Juan, которая пропала в ноябре.

Как отметил Курдин, для эффективной работы центра необходимо участие крупнейших морских держав, имеющих наиболее сильный подводный флот и современные средства спасения подводников.

Главными участниками центра Курдин видит Россию, которая получила современную эффективную технику для поиска аварийных подлодок, США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Индию, Китай.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новый центр должен обеспечивать координацию между участниками спасательных операций, поддерживать связь между подводными флотами мира. Кроме того, он должен заниматься организацией учений по спасению моряков.

Курдин отметил, что в России проводятся учения с привлечением флотов разных государств по оказанию помощи аварийной подводной лодке, но из-за сложной политической обстановки, по его словам, количество подобных маневров сократилось. Он отметил, что такие учения проводятся эпизодически, а необходимо, чтобы они стали постоянными и проводились по всему миру.

Функционирование организации

По словам Курдина, финансироваться повседневная деятельность организации должна за счет средств стран- участниц. Однако стоимость каждой конкретной спасательной операции должна затем компенсироваться той страной, судно которой спасали специалисты центра.

При этом в клубе не прорабатывали вопрос о том, где именно должна находиться штаб-квартира центра.

"При современных средствах связи совершенно неважно, где территориально центр будет расположен. На местах, когда возникает критическая ситуация, как правило, возникает штаб по проведению этой операции при главном штабе ВМФ той страны, где произошла авария", - заявил Курдин.

Разработка проекта

По словам Курдина, инициатива разрабатывается уже некоторое время. Летом в Петербурге ее авторы консультировались с гостями международного конгресса подводников, но ускорило разработку проекта происшествие с подводной лодкой San Juan, которая перестала выходить на связь 15 ноября. Спасатели предполагают, что на лодке мог произойти взрыв.

Члены петербургского клуба уверены, что эта ситуация еще раз показала слабость международных связей в деле обеспечения безопасности моряков-подводников.

"Руководство ВМФ Аргентины слишком долго не решалось обратиться за помощью в проведении поисковой операции. Слишком долго они получали информацию от США о том, что в предполагаемом районе нахождения лодки наблюдалось нестандартное сейсмологическое явление, которое можно было классифицировать как подводный взрыв. Безусловно, если бы эта информация была бы предоставлена немедленно, то район поиска значительно сузился бы", - отметил Курдин, заметив, что даже два дня, которые ждали власти Аргентины прежде, чем обратиться за помощью, - слишком большой срок.

Также он отметил, что в настоящий момент инициатива прорабатывается авторами, ее планируется представить в Минобороны РФ.

"В настоящее время, поскольку среди членов клуба много ученых и специалистов в этой области, мы прорабатываем этот вопрос для того, чтобы с предложением выйти к министру обороны", - добавил Курдин.