Источник: рабочая группа на Восточном проводит заседание по ситуации с "Метеором"
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк, 25 мая.
Источник: 169; Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сейчас проходит заседание рабочей группы по анализу ситуации, возникшей при выведении аппарата на целевую орбиту
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа на космодроме Восточный проводит заседание по анализу ситуации со спутником "Метеор-М", с которым нет связи.
Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"В настоящее время проходит заседание рабочей группы по анализу ситуации, возникшей при выведении аппарата "Метеор" на целевую орбиту", - сказал собеседник агентства.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала во вторник с космодрома Восточный в 8:41 мск с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1.
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28.11.2017
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