Источник: рабочая группа на Восточном проводит заседание по ситуации с "Метеором"



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк, 25 мая.

Источник: 169; Михаил Джапаридзе/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения для Минобороны РФ на космодроме Плесецк, 25 мая.Источник: 169; Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сейчас проходит заседание рабочей группы по анализу ситуации, возникшей при выведении аппарата на целевую орбиту

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа на космодроме Восточный проводит заседание по анализу ситуации со спутником "Метеор-М", с которым нет связи.

Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В настоящее время проходит заседание рабочей группы по анализу ситуации, возникшей при выведении аппарата "Метеор" на целевую орбиту", - сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала во вторник с космодрома Восточный в 8:41 мск с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1.