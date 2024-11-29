СМИ: Ирландия запустит в космос свой первый спутник в 2019 году
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Главной задачей Eirsat-1 станет контроль вспышек гамма-излучений в далеком космосе и отправка данных на землю
ДУБЛИН, 28 ноября. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Первый ирландский спутник выйдет на околоземную орбиту в начале 2019 года. Об этом сообщил новостной интернет-портал Journal.
Eirsat-1 будет целиком собран в Ирландии усилиями группы космических исследований при Университетском колледже Дублина (UCD) и при участии студентов Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия). Проект, в котором задействованы 5 ирландских IT-компаний, финансируется Европейским космическим агентством.
Издание сообщает, что работы по сборке спутника вступили в заключительную фазу. Размер аппарата составит всего около 20 см. "Это облегчит доставку Eirsat-1 на Международную космическую станцию, хотя для сборщиков работа будет непростой", - сообщила сотрудница исследовательской группы Лана Салмон. Она уточнила также, что предположительный срок эксплуатации спутника составит около двух лет.
Главной задачей Eirsat-1 станет контроль вспышек гамма-излучений в далеком космосе и отправка данных на землю. "Он будет оснащен самым современным миниатюрным гамма- детектором, трудно поверить, что такая сложная аппаратура способна разместиться в таком маленьком объеме", - говорит Салмон. Кроме этого спутнику предстоит протестировать в условиях космоса программный продукт, созданный ирландскими студентами, а также испытать на устойчивость к экстремальным температурам красочный материал, произведенный местной фирмой.
За работой спутника будет следить наземный центр, который оборудуют на крыше одного из зданий UCD. Однако с учетом высоких широт Ирландии, в зоне видимости аппарат будет находиться максимум 30 минут в день.
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28.11.2017
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