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СМИ: Ирландия запустит в космос свой первый спутник в 2019 году

29.11.2017 ТАСС 201 0
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Главной задачей Eirsat-1 станет контроль вспышек гамма-излучений в далеком космосе и отправка данных на землю

ДУБЛИН, 28 ноября. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Первый ирландский спутник выйдет на околоземную орбиту в начале 2019 года. Об этом сообщил новостной интернет-портал Journal.

Eirsat-1 будет целиком собран в Ирландии усилиями группы космических исследований при Университетском колледже Дублина (UCD) и при участии студентов Королевского университета Белфаста (Северная Ирландия). Проект, в котором задействованы 5 ирландских IT-компаний, финансируется Европейским космическим агентством.

Издание сообщает, что работы по сборке спутника вступили в заключительную фазу. Размер аппарата составит всего около 20 см. "Это облегчит доставку Eirsat-1 на Международную космическую станцию, хотя для сборщиков работа будет непростой", - сообщила сотрудница исследовательской группы Лана Салмон. Она уточнила также, что предположительный срок эксплуатации спутника составит около двух лет.

Главной задачей Eirsat-1 станет контроль вспышек гамма-излучений в далеком космосе и отправка данных на землю. "Он будет оснащен самым современным миниатюрным гамма- детектором, трудно поверить, что такая сложная аппаратура способна разместиться в таком маленьком объеме", - говорит Салмон. Кроме этого спутнику предстоит протестировать в условиях космоса программный продукт, созданный ирландскими студентами, а также испытать на устойчивость к экстремальным температурам красочный материал, произведенный местной фирмой.

За работой спутника будет следить наземный центр, который оборудуют на крыше одного из зданий UCD. Однако с учетом высоких широт Ирландии, в зоне видимости аппарат будет находиться максимум 30 минут в день.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Ирландия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
ИТ
МКС

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