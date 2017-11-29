Экипаж подводного аппарата АС-34 Севфлота провел учения со спасательным судном
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Глубоководный спасательный аппарат АС-34.
Источник: МО РФ
В мероприятиях приняли участие военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ
МУРМАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Учения спасательных сил Северного флота с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и спасательного судна "Георгий Титов" прошли во вторник в Кольском заливе Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой", - сказали на флоте.
Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта судна. Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.
В мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ.
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28.11.2017
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Восход
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№1
29.11.2017 04:30
Ни одни учения не способны смоделировать реальной боевой ситуации, той, что сейчас разворачивается у побережья Аргентины. Там и бушующий шторм и порывы ветра, которые мешают пришвартоваться или выйти в море и сложности логистики и ограниченность ресурсов.
Так что подобная операция стоит сотни таких учений, если ни тысячи. А то, что лодка легла на грунт в штиль на глубине 50 метров в известном квадрате и к ней спустились водолазы, это песочница...
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