Экипаж подводного аппарата АС-34 Севфлота провел учения со спасательным судном



Глубоководный спасательный аппарат АС-34.

Источник: МО РФ Глубоководный спасательный аппарат АС-34.Источник: МО РФ

В мероприятиях приняли участие военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ

МУРМАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Учения спасательных сил Северного флота с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и спасательного судна "Георгий Титов" прошли во вторник в Кольском заливе Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой", - сказали на флоте.

Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчетом главного командного пункта судна. Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ.