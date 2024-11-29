Профильный комитет Совфеда рекомендовал одобрить проект бюджета военных и силовых структур



На заседании Совета Федерации РФ.

Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости На заседании Совета Федерации РФ.Источник: Владимир Федоренко / РИА Новости

Решение было принято единогласно

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности рекомендовал одобрить проект бюджета военных и силовых структур на 2018 год и следующие два года.

Как передает корреспондент ТАСС, члены комитета во вторник заслушали проект бюджета военных и силовых структур на 2018 год, а также на плановый период 2019-2020 годов. По итогам обсуждения члены комитета приняли единогласное решение рекомендовать Совету Федерации одобрить проект.

Параметры бюджета

Согласно закону о федеральном бюджете, доходы РФ в 2018 году составят 15,26 трлн руб., в 2019 году - 15,55 трлн руб., в 2020 году - 16,3 трлн руб. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн руб. в 2018 году, 16,4 трлн руб. в 2019 году и 17,155 трлн руб. в 2020 году.

Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2018 году составит около 1,3 трлн руб., в 2019 году - 819,1 млрд руб., в 2020 году - 870 млрд руб.

В закон о бюджете также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.