"Калашников" адаптировал электромотоциклы для поискового отряда "Лиза Алерт"
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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов во время демонстрации первых образцов электромотоциклов Иж для сотрудников ГИБДД. 15 июля 2017.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"
Концерн предоставляет отряду мотоциклы на безвозмездной основе
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) подготовил специальную серию электромотоциклов, предназначенную для добровольческого поискового отряда "Лиза Алерт". Об этом сообщается на "Калашников медиа".
Концерн "Калашников" и добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" начинают сотрудничество в области поиска и спасения людей, а также создают совместный медиапроект о том, как вести себя в непредвиденных ситуациях.
"Для "Лизы Алерт" мы подготовили специальную серию электромотоциклов "Иж", которые адаптированы для езды по бездорожью, имеют большую емкость аккумулятора и оборудование для упрощения поиска людей. Это лишь начало нашего сотрудничества, дальше мы планируем увеличивать номенклатуру поставляемой техники, которая призвана облегчить труд людей, спасающих жизни", - сказала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова, отметив, что концерн предоставляет мотоциклы на безвозмездной основе.
Максимальная скорость мотоциклов ограничена 60 км/ч, но увеличен крутящий момент. Они оснащены громкоговорителями и багажниками с дополнительными батареями и зарядными устройствами.
Добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" - это не коммерческая общественная организация, занимающаяся поиском пропавших без вести людей. Также отряд проводит тренинги и учения для волонтеров, курсы по специализированным поисковым тематикам (навигация, картография, первая помощь), учебные поиски.
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28.11.2017
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