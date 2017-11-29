Бондарев опроверг данные о ракетах "Сармат" и "Циркон" на вооружении армии
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Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Межконтинентальная ракета "Сармат" и гиперзвуковая ракета "Циркон" ещё не приняты на вооружение российской армии, заявил во вторник РИА Новости председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее аппарат Бондарева сообщил в пресс-релизе, что "мы (кто именно, не уточнялось) имеем в своем арсенале" противокорабельные ракеты "Циркон", ракеты донного базирования "Скиф", баллистические ракеты "Сармат" и так далее. Использовавшаяся формулировка была интерпретирована некоторыми СМИ таким образом, что ВС РФ уже приняли эти образцы на вооружение.
"Нет, конечно", - сказал Бондарев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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28.11.2017
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Павел 1978
8832
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№3
29.11.2017 07:48
Бондарев меня разочаровал, не ожидал от него такого бреда
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