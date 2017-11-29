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Бондарев опроверг данные о ракетах "Сармат" и "Циркон" на вооружении армии

29.11.2017 РИА Новости 739 4
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Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Межконтинентальная ракета "Сармат" и гиперзвуковая ракета "Циркон" ещё не приняты на вооружение российской армии, заявил во вторник РИА Новости председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее аппарат Бондарева сообщил в пресс-релизе, что "мы (кто именно, не уточнялось) имеем в своем арсенале" противокорабельные ракеты "Циркон", ракеты донного базирования "Скиф", баллистические ракеты "Сармат" и так далее. Использовавшаяся формулировка была интерпретирована некоторыми СМИ таким образом, что ВС РФ уже приняли эти образцы на вооружение.

"Нет, конечно", - сказал Бондарев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Скиф РДБ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
ГЗЛА

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
AU
gvinpin
124
№1
29.11.2017 02:45
0
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RU
beka1
1244
№2
29.11.2017 03:05
Выпимши был...
+2
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RU
Павел 1978
8832
№3
29.11.2017 07:48
Бондарев меня разочаровал, не ожидал от него такого бреда
+2
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RU
ID: 3396
333
№4
29.11.2017 09:37
А "Скиф", значит, принят.
+1
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