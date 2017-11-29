Новый план для российского флота: больше подлодок, фрегатов и крылатых ракет



Учения корабельных сил Каспийской флотилии.

Источник: © РИА Новости, Денис Абрамов Учения корабельных сил Каспийской флотилии.Источник: © РИА Новости, Денис Абрамов

Новая кремлевская государственная программа вооружения на 2018-2027 годы, похоже, больше не считает флот приоритетным направлением

ВМФ России скатывается на последнее место среди ветвей российских вооруженных сил по размеру предназначенного ему куска оборонного бюджета. Вместо строительства 14 000-тонных атомных эсминцев проекта "Лидер" или авианосцев водоизмещением в 100 тысяч тонн, Россия продолжит фокусироваться на своем мощном подводном флоте и на относительно небольших надводных кораблях, которые предполагается оснащать крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

"Государственная программа вооружения-2027, несомненно, будет включать в себя ассигнования, которые позволят завершить строительство шести многоцелевых атомных подлодок проекта "Ясень-М" и, возможно, построить седьмую, а также модернизировать от четырех до шести советских атомных подлодок проекта "Антей" и столько же подлодок проекта "Акула"", - пишет старший научный сотрудник Центра военно-морских исследований Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg) в аналитической записке для программы PONARS.

"Строительство многоцелевых атомных подлодок пятого поколения (предварительно названных проектом "Хаски") начнется в середине 2020-х годов. Что касается дизельных подлодок, здесь ключевым направлением будет разработка воздухонезависимой энергетической установки для нового проекта "Калина". Тем временем будут продолжать строиться "Лады" и модернизированные "Палтусы"".

Россия решила отказаться от нелепых и непрактичных идей - таких, как тяжелые атомные эсминцы проекта "Лидер". Вместо этого она сфокусируется на сравнительно небольших, но все равно мощных кораблях - таких как фрегаты типа "Адмирал Горшков". Более того, пока не будут разрешены технические проблемы с ними, в ближайшем будущем она продолжит строительство менее эффективных фрегатов типа "Адмирал Григорович".

Как и прогнозировал Майкл Кофман, также работающий в Центре военно-морских исследований, русские, скорее всего, будут строить увеличенные версии фрегатов типа "Горшков" вместо дорогих и непрактичных "Лидеров".

"Единственный новый тип надводных кораблей, который, вероятно, будет строиться в ближайшие восемь лет, - это так называемый тип "Супер-Горшков". Речь идет о 8 000-тонных фрегатах, которые все чаще воспринимают как относительно дешевую и явно более практичную альтернативу 14 000-тонным кораблям проекта "Лидер", - подчеркивает Горенбург. - Таким образом, судя по всему, российский флот намерен увеличивать корабли меньшего размера, чтобы усилить их вооружение и живучесть. При этом он собирается сокращать издержки, откладывая на неопределенный срок постройку больших кораблей - эсминцев, десантных кораблей и авианосцев".

Хотя в новую государственную программу вооружений входят новые корабли и подводные лодки, главной частью программы модернизации российского МВФ следует все же считать оснащение кораблей ракетами "Калибр". Эти малозаметные крылатые ракеты - ключевой элемент российских усилий по снижению зависимости от ядерного оружия и переходу на высокоточное оружие большой дальности.

"Появление "Калибров" обеспечило российский флот противокорабельными и предназначенными для поражения наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, с которыми даже небольшие корабли, не отходящие далеко от портов базирования, могут стать потенциальной угрозой для противников, включая страны-члены НАТО", - указывает Горенбург.

"Российские военные понимают, какие преимущества дают эти ракеты, и поэтому теперь оснащают ими надводные корабли и подлодки разных типов. В течение следующих восьми лет Россия продолжит вооружать "Калибрами" новые корабли и переоборудовать под них старые, а также работать над самими ракетами, повышая их точность и надежность".

Кроме того глава российского генерального штаба Валерий Герасимов недавно заявил, что Россия собирается разрабатывать гиперзвуковое оружие, чтобы дополнительно снизить свою зависимость от ядерных сил.

"Россия также работает над созданием новой гиперзвуковой ракеты, способной в среднесрочной и долгосрочной перспективе представлять еще большую угрозу для противников России", - пишет Горенбург.

Дейв Маджумдар - редактор военного отдела The National Interest.

The National Interest, США