Нарышкин рассказал о пользе революции 1917 года для советской разведки
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Симпатии многочисленных зарубежных интеллектуалов к идеям российской революции 1917 года во многом помогли работе отечественной разведки в довоенный и военный период, с которой сотрудничали эти люди, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил во вторник на заседании президиума Российской академии наук, посвященном 100-летию российской революции. По словам Нарышкина, на фоне трагедии общественного раскола, произошедшего в результате тех революционных событий, "новизна и чистота идей социального равенства и справедливого миропорядка породили множество преданных нашей стране людей по всему миру".
"Как руководитель современной российской разведки скажу, что в предвоенные и военные годы наша советская разведка во многом опиралась на огромную сеть помощников в Европе, Северной Америке и Азии. Это были люди из интеллектуальной среды", - сказал он.
"В качестве примера - хорошо известная всем так называемая великолепная "Кембриджская пятерка", - отметил Нарышкин.
Кембриджская пятерка - группа выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 1930-е-1950-е годы сотрудничавшая с советской разведкой. В состав группы входили Ким Филби, который был лимдером объединения, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. Они занимали высокие посты в спецслужбах и МИД Великобритании.
От участников "Кембриджской пятерки" в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.
Ким Филби за годы работы на советскую разведку передал в Москву большое количество исключительно ценной информации стратегического характера, в том числе об американской ядерной программе. Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. Эти сведения помогли Красной армии одержать победу в том сражении и тем самым окончательно переломить ход Великой Отечественной войны в свою пользу.
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28.11.2017
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