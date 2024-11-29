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Новейший ледокол "Илья Муромец" передадут ВМФ 30 ноября

29.11.2017 РИА Новости 305 0
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Ледокол Илья Муромец. Архивное фото
Ледокол Илья Муромец. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Подъем флага на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России, состоится 30 ноября, сообщает АО "Адмиралтейские верфи".

Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров, скорость - 15 узлов, ледопроходимость - 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек.

"Тридцацатого ноября 2017 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония подъема вспомогательного флага Военно-морского флора России на ледоколе "Илья Муромец", - говорится в сообщении.

Новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 - судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.

"Илья Муромец" - первый ледокол в России, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
21180
Арктика

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