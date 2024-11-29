Российский генерал прокомментировал перехват самолета ВМС США



Истребитель Су-30 СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Корпорация "Иркут" Истребитель Су-30 СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Корпорация "Иркут"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российский истребитель Су-30, перехвативший разведывательный самолет ВМС США "Посейдон" над Черным морем, действовал верно: американцам нечего делать в Черном море, считает бывший заместитель главкома ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин.

Ранее во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на Пентагон, что российский Су-30 в субботу "небезопасно" перехватил самолет P-8A "Посейдон" в небе над Черным морем. По утверждению Минобороны США, американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не совершал никаких провокаций. Минобороны России пока не комментировало это заявление.

"Посейдон" - это морской разведывательный самолет, поэтому наши, чтобы проверить, вылетели. Су-30 - достаточно маневренный самолет для того, чтобы обеспечить безопасность при перехвате, сопровождении. На них - великолепные летчики. "Небезопасно" - это может быть просто выражение", - предположил Герой Советского Союза Антошкин.

По его мнению, "наш самолет просто обозначил, приблизился, летчик посмотрел, показал, что уйти надо".

"Делать-то нечего американцам в Черном море. Это внутреннее море. Там раньше по соглашению никто из посторонних не имел права летать, когда Советский Союз был. А сейчас они летают. "Посейдон" летал в разведывательных целях, поэтому перехватили его", - отметил генерал-полковник.

ВКС России в этом году уже "пересекались" с самолетами НАТО над Черным морем. Так, 9 мая истребитель Су-30 поднялся в небо для перехвата такого же P8A "Посейдон". Российский истребитель маневром поприветствовал американских пилотов, после чего самолет-разведчик развернулся от границ России. Истребитель благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

В июле истребитель "Тайфун" британских ВВС поднялся в воздух с базы в Румынии на перехват российских бомбардировщиков Ту-22М3, пролетавших над Черным морем. Самолеты находились за пределами визуальной видимости друг друга; истребитель НАТО следил за российскими бомбардировщиками, пока те не покинули зону слежения альянса.