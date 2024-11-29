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Lockheed Martin начинает программу строительства кораблей MMSC для ВМС Саудовской Аравии

29.11.2017 ЦАМТО 411 0
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Модель фрегата MMSC
Модель фрегата MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) на основе прибрежного боевого корабля класса LCS Freedom.
Источник: navyrecognition.com

ЦАМТО, 28 ноября. Минобороны США объявило о подписании командованием кораблестроения и вооружения ВМС США с Lockheed Martin начального контракта на оказание услуг по поставке боевых кораблей прибрежной зоны для ВМС Саудовской Аравии.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 22,748 млн. долл.

Данным соглашением начинается практическая реализация программы строительства для ВМС Саудовской Аравии четырех современных многоцелевых надводных боевых кораблей MMSC (Multi-Mission Surface Combatant).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" многоцелевых надводных боевых кораблей MMSC, а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 11,25 млрд. долл.

Правительство Саудовской Аравии обратилось с запросом о возможности поставки четырех кораблей MMSC (версия боевого корабля прибрежной зоны класса "Фридом" ВМС США), 5 РЛС TRS-4D, 5 систем госопознавания "свой-чужой" UPX-29 (Mode 4 и Mode 5), 5 компактных низкочастотных активно-пассивных ГАС (четыре установленных и одна запасная), 8 ВПУ Mk.41, 532 ЗУР RIM-162 ESSM, 8 пусковых установок ПКР "Гарпун", 48 ПКР RGM-84 "Гарпун" Блок.2, 5 комплектов ЗРК Mk-15 Mod.31 SeaRAM, 188 ракет RIM-116C Блок.2, 5 ед. 76-мм АУ MK-75 "ОТО Мелара", а также другого оборудования и услуг.

Как ранее заявил представитель Lockheed Martin, MMSC будет представлять собой обладающий высокой огневой мощью маневренный вариант 118-метрового боевого корабля прибрежной зоны класса "Фридом", оснащенный комбинированной главной энергетической установкой CODAG. Дальность плавания составит 5000 морских миль, максимальная скорость – свыше 30 узлов.
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
Harpoon ПКР
Mark 41
OTO Melara
RIM-162 ESSM
Компании
Lockheed-Martin

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