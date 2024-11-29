Первые эшелоны с ЗРК "Бук-М2" для зенитного ракетного соединения ВВО прибыли в Бурятию
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ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.
Источник: http://sadko.biz/
ЦАМТО, 28 ноября. Первые эшелоны с новыми зенитными ракетными комплексами "Бук-М2" прибыли на станцию разгрузки города Улан-Удэ (Республика Бурятия). Теми же эшелонами в Бурятию доставлены военнослужащие зенитного ракетного соединения ВВО.
Помимо ЗРК "Бук-М2", зенитное ракетное соединение пополнилось новейшими пуско-заряжающими установками (ПЗУ), радиолокационными станциями и комплексом управления "Поляна".
Как сообщалось раннее, в текущем году военнослужащие соединения прошли переобучение в специализированном учебном центре войск ПВО в Оренбургской области, где они приняли новейшие зенитные ракетные комплексы.
Кроме того, после прохождения обучения зенитчики успешно выполнили стыковочные боевые стрельбы.
Командование соединения организовало торжественную встречу эшелонов с военнослужащими и техникой, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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28.11.2017
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