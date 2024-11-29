Первые эшелоны с ЗРК "Бук-М2" для зенитного ракетного соединения ВВО прибыли в Бурятию



ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.

Источник: http://sadko.biz/ ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 28 ноября. Первые эшелоны с новыми зенитными ракетными комплексами "Бук-М2" прибыли на станцию разгрузки города Улан-Удэ (Республика Бурятия). Теми же эшелонами в Бурятию доставлены военнослужащие зенитного ракетного соединения ВВО.

Помимо ЗРК "Бук-М2", зенитное ракетное соединение пополнилось новейшими пуско-заряжающими установками (ПЗУ), радиолокационными станциями и комплексом управления "Поляна".

Как сообщалось раннее, в текущем году военнослужащие соединения прошли переобучение в специализированном учебном центре войск ПВО в Оренбургской области, где они приняли новейшие зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, после прохождения обучения зенитчики успешно выполнили стыковочные боевые стрельбы.

Командование соединения организовало торжественную встречу эшелонов с военнослужащими и техникой, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.