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Индия к 2019 году планирует завершить разработку варианта КРВБ "БраМос-NG"

29.11.2017 ЦАМТО 340 0
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Ракета БраМос
Ракета БраМос.
Источник: EPA/JAGADEESH NV

ЦАМТО, 28 ноября. После успешного боевого пуска сверхзвуковой КР "БраМос-A" воздушного базирования (ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ в Индии появились сообщения о том, что разработку более легкого варианта КРВБ "БраМос-NG" планируется завершить к 2019 году.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на местный телеканал Times News (Мумбаи), в одном из телерепортажей 26 ноября был процитирован высокопоставленный индийский чиновник, который сообщил, что версия "БраМос-NG" находится в стадии разработки и будет готова к 2019 году.

Облегченная версия КР воздушного базирования "БраМос-NG" разрабатывается для применения с борта легкого боевого самолета национальной разработки LCA "Теджас" (Tejas Light Combat Aircraft). Су-30МКИ сможет нести три такие ракеты вместо двух "БраМос-A". Вес новой ракеты составит 1500 кг, длина – 6 м, диаметр – 0,5 м, скорость – 3,5М. Радиус действия и масса полезной нагрузки не будут отличаться от базового варианта – 290 км и 300 кг, соответственно.

Как уже сообщалось, Министерство обороны Индии 22 ноября объявило о проведении первых боевых стрельб с применением сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос-А" воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile – ALCM) с борта истребителя Су-30МКИ. Ракета поразила назначенную морскую мишень в Бенгальском заливе. Проведенные испытания признаны успешными.

Официальный источник сообщил Jane's, что компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) аналогичным образом подготовила второй Су-30МКИ для проведения в ближайшее время еще одного испытательного пуска КР "БраМос-А".

Ранее сообщалось, что ВВС Индии подписали контракт стоимостью 65,16 млрд. рупий (648 млн. долл.) с индийско-российским совместным предприятием BrahMos Aerospace на закупку ракет в версии ACLM. Таким образом, общий стоимостной объем заказа на КР "БраМос" в наземной, морской и воздушной версиях на текущий момент достиг 271,50 млрд. рупий. (2,7 млрд. долл.).

ВВС планируют оснастить версией "БраМос-А" 42 истребителя Су-30МКИ в составе двух эскадрилий.

Также известно, что совместное предприятие BrahMos Aerospace разрабатывает гиперзвуковую версию "БраМос-2" (K).
28.11.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
HAL
Проекты
ГЗЛА

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