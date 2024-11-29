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Церемония подъема флага на ледоколе проекта 21180 "Илья Муромец" состоится 30 ноября

29.11.2017 ЦАМТО 131 0
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21180 "Илья Муромец"
Построенный для ВМФ России на АО "Адмиралтейские верфи" головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 "Илья Муромец" совершает первый выход на заводские ходовые испытания из Сант-Петербурга, 22.07.2017.
Источник: ZVJu / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 28 ноября. На АО "Адмиралтейские верфи" 30 ноября состоится торжественная церемония подъема вспомогательного флага Военно-морского флота России на ледоколе "Илья Муромец", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Адмиралтейских верфей".

Ледокол нового поколения "Илья Муромец" был заложен на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола – 85 м, ширина – 20 м, осадка – 7 м, скорость – 15 узлов, ледопроходимость – 1 м. Экипаж будет состоять из 32 человек.

Новое многофункциональное судно предназначено для ледокольного обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, а также их буксирного обеспечения в ледовых условиях. Ледокол проекта 21180 – судно нового поколения с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой.

"Илья Муромец" – первый ледокол в России, на котором винторулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 град., что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом, передает "РИА Новости".
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
21180
Арктика

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