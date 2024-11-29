В Санкт-Петербурге под руководством Главкома ВМФ начала работу VI Научно-практическая конференция



Главком ВМФ Владимир Королев.

Источник: © Фото : ВМФ РФ Главком ВМФ Владимир Королев.Источник: © Фото : ВМФ РФ

ЦАМТО, 28 ноября. В Санкт-Петербурге в Военном учебно-научном центре Военно-морского флота начала работу VI научно-практическая конференция ВМФ России, на которой будет рассмотрен комплекс вопросов, связанный с дальнейшим развитием средств и систем автоматизации управления флотом.

В конференции, которая проходит под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, принимают участие заместители Главнокомандующего ВМФ, начальники управлений, отделов и служб Главного командования ВМФ, командующие Северным, Тихоокеанским, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, представители центральных органов военного управления Минобороны России, командование и научно-педагогический состав ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", представители вузов и НИИ Минобороны России, Российской академии наук, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил в своем вступительном слове Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев, "научно-практические конференции, которые проходят в ВУНЦ ВМФ в Санкт-Петербурге и на которых рассматриваются те или иные перспективные направления развития Военно-морского флота стали традиционными и приносят пользу. В рамках ежегодных научно-практических конференций оттачиваются вопросы координации и тесного взаимодействия профильных управлений Главного командования ВМФ с представителями оборонной отрасли, научными организациями. На VI Научно-практической конференции будет рассмотрен ряд направлений, связанных с развитием, совершенствованием систем и комплексов автоматизации управления ВМФ".

"Эти вопросы, по нашему мнению, являются важной составляющей той работы, которая проводится в сфере оснащения Военно-морского флота новыми образцами техники и вооружения", – подчеркнул Главком ВМФ.

"Вопросы выполнения кораблестроительной программы в прямой постановке обсуждались на прошлогодней, пятой, научно-практической конференции ВМФ, в Крыловском государственном научном центре, где, как и на регулярных рабочих совещаниях, реализован программный подход к обоснованию состава сил Военно-морского лота при реализации Программы кораблестроения до 2050 года", – напомнил В.Королев.

В рамках работы конференции участники также рассмотрят ряд вопросов, связанных с оснащением ВМФ роботизированными комплексами и техникой.

В отличие от научно-практических конференций Военно-морского флота, проводившихся в прошлые годы, на этот раз изменен и формат конференции, которая проходит в ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия". Упор сделан на работу в секциях, которые призваны стать основой конференции. По мнению В.Королева, "работа в секциях – хорошая площадка для обмена мнениями между специалистами, и, как следствие, подготовки взвешенных предложений по решению узкоспециализированных проблем в соответствии с целями конференции", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.